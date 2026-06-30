Les drivers AMD Radeon Adrenalin 26.6.4 WHQL apportent des correctifs

Les drivers Radeon Adrenalin d’AMD viennent d’être mis à jour en version 26.6.4 WHQL. Ces nouveaux pilotes apportent exclusivement des corrections de bugs. 

Cartes graphiques
par Sebastien 0

Les drivers Radeon Adrenalin d’AMD viennent d’être mis à jour en version 26.6.4 WHQL. Ces nouveaux pilotes apportent exclusivement des corrections de bugs. 

Problèmes résolus

  • Un problème d’installation intermittent peut survenir lors de l’installation du logiciel AMD Software: Adrenalin Edition 26.6.2 sur des systèmes Windows 10 équipés de cartes graphiques de la série Radeon RX 7000 ou supérieure.
  • Un plantage intermittent de l’application peut être observé dans certains jeux lorsque la technologie AMD FSR Upscaling 4.1 est activée sur les cartes graphiques de la série Radeon RX 7000.

Les pilotes Adrenalin 26.6.4 sont disponibles comme d’habitude sur le site du fabricant. 

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Sebastien 20696 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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