Les drivers Radeon Adrenalin d’AMD viennent d’être mis à jour en version 26.6.4 WHQL. Ces nouveaux pilotes apportent exclusivement des corrections de bugs.

Les drivers AMD Radeon Adrenalin 26.6.4 WHQL apportent des correctifs

Les drivers Radeon Adrenalin d’AMD viennent d’être mis à jour en version 26.6.4 WHQL. Ces nouveaux pilotes apportent exclusivement des corrections de bugs.

Problèmes résolus

Un problème d’installation intermittent peut survenir lors de l’installation du logiciel AMD Software: Adrenalin Edition 26.6.2 sur des systèmes Windows 10 équipés de cartes graphiques de la série Radeon RX 7000 ou supérieure.

Un plantage intermittent de l’application peut être observé dans certains jeux lorsque la technologie AMD FSR Upscaling 4.1 est activée sur les cartes graphiques de la série Radeon RX 7000.

Les pilotes Adrenalin 26.6.4 sont disponibles comme d’habitude sur le site du fabricant.