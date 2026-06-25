Le jeu GTA 6 est disponible en précommande dès 60€

Ca y est ! Après plusieurs reports, le jeu le plus attendu de tous les temps est enfin disponible en précommande depuis ce matin. Sur amazon il ne coûte que 60€.

Ca y est ! Après plusieurs reports, le jeu le plus attendu de tous les temps est enfin disponible en précommande depuis ce matin, comme annoncé dans cette actualité il y a quelques jours.

En effet, Rockstar Games propose GTA 6 en deux édtions : l’édition Standard à 79,99€ et l’édition Ultime au prix de 99,99€. Cette dernière contient le jeu mais aussi des bonus (véhicules, armes, tenues, ateliers, etc…)

Dès maintenant, les deux éditions de GTA 6 peuvent être précommandées en version dématérialisée sur le Xbox Store ou le Playstation store.

A noter que les joueurs devront patienter jusqu’au 19 novembre prochain pour découvrir ce jeu mettant en scène les aventures de Jason et Lucia.

L’éditeur annonce que les fichiers de jeux pourront être préchargés à partir du 12 novembre, histoire que tout soit prêt et opérationnel pour le Jour J et éviter l’encombrement des réseaux.

Les versions boîtes déjà disponibles à bon prix (60€)

Les versions boîtes de GTA 6 sont également disponibles en précommande à partir d’aujourd’hui sur plusieurs boutiques en ligne. Et la bonne surprise c’est que le jeu est plus abordable que prévu (60€ au lieu de 79,99€). A noter toutefois que les boîtes ne contiennent aucun disque mais simplement un code de téléchargement.

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