Le jeu GTA 6 est disponible en précommande dès 60€

Ca y est ! Après plusieurs reports, le jeu le plus attendu de tous les temps est enfin disponible en précommande depuis ce matin. Sur amazon il ne coûte que 60€.

Gaming et Retrogaming
par Sebastien 0
Comparaison de précommandes GTA V: version PS5 à gauche et Xbox Series X|S à droite, jaquettes identiques.

Ca y est ! Après plusieurs reports, le jeu le plus attendu de tous les temps est enfin disponible en précommande depuis ce matin, comme annoncé dans cette actualité il y a quelques jours.

En effet, Rockstar Games propose GTA 6 en deux édtions : l’édition Standard à 79,99€ et l’édition Ultime au prix de 99,99€. Cette dernière contient le jeu mais aussi des bonus (véhicules, armes, tenues, ateliers, etc…)

Dès maintenant, les deux éditions de GTA 6 peuvent être précommandées en version dématérialisée sur le Xbox Store ou le Playstation store.

A noter que les joueurs devront patienter jusqu’au 19 novembre prochain pour découvrir ce jeu mettant en scène les aventures de Jason et Lucia.

L’éditeur annonce que les fichiers de jeux pourront être préchargés à partir du 12 novembre, histoire que tout soit prêt et opérationnel pour le Jour J et éviter l’encombrement des réseaux.

Les versions boîtes déjà disponibles à bon prix (60€)

Les versions boîtes de GTA 6 sont également disponibles en précommande à partir d’aujourd’hui sur plusieurs boutiques en ligne. Et la bonne surprise c’est que le jeu est plus abordable que prévu (60€ au lieu de 79,99€).  A noter toutefois que les boîtes ne contiennent aucun disque mais simplement un code de téléchargement. 

Cover art for Grand Theft Auto IV on Xbox Series X|S featuring a collage of characters and vehicles with a bold purple-accented title, PEGI 18 rating, and Rockstar logo. Le jeu GTA 6 est disponible en précommande dès 60€

 

PS5 cover art for Grand Theft Auto featuring a collage of characters and action scenes, with a central GTA logo, rating 18, and Rockstar logo. Le jeu GTA 6 est disponible en précommande dès 60€

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Sebastien 20691 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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