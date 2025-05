L’histoire officielle de GTA 6 et de ses personnages

Rockstar Games a non seulement publié un deuxième trailer de GTA 6 mais il a aussi dévoilé plus d’informations concernant l’histoire de Grand Theft Auto VI et de ses personnages.

On sait que l’histoire se déroulera aux Etats-Unis, plus précisément à Vice City (une ville fictive largement inspirée de Miami). Elle mettra en scène deux personnages principaux qui sont en cavale : Jason et Lucia, ainsi que plusieurs personnages secondaires plus ou moins fréquentables.

L’histoire de GTA VI

Jason et Lucia ont toujours su que la vie ne leur ferait pas de cadeau. Mais lorsque les choses tournent mal, ils découvrent le côté obscur de la région la plus ensoleillée d’Amérique, et se retrouvent au cœur d’un complot criminel qui s’étend dans tout l’État de Leonida. Ils devront plus que jamais compter l’un sur l’autre pour espérer s’en sortir vivants.

L’histoire des deux personnages principaux

Jason Duval

Jason rêve d’une vie facile, mais les choses semblent se compliquer de jour en jour. Jason a grandi au milieu d’arnaqueurs et d’escrocs. Après un passage dans l’armée pour tenter de tirer un trait sur son adolescence chaotique, il s’est retrouvé dans les Keys à faire ce qu’il sait faire de mieux, travailler pour des trafiquants de drogues locaux. Il est peut-être temps de passer à autre chose.

Un jour de plus au paradis, pas vrai ? Sa rencontre avec Lucia pourrait être la meilleure chose qui lui soit arrivée, ou bien la pire. Jason espère que tout ira pour le mieux, mais rien n’est plus incertain.

Lucia Caminos

Le père de Lucia lui a appris à se battre dès qu’elle a pu marcher. Depuis, la vie n’a pas été tendre avec elle. Alors qu’elle luttait pour s’occuper de sa famille, elle s’est retrouvée au pénitencier de Leonida. Elle ne doit sa sortie qu’à la chance. Lucia a retenu la leçon : la moindre erreur peut lui coûter cher.

Plus que tout autre chose, Lucia veut la vie heureuse dont sa mère rêve depuis qu’elles ont quitté Liberty City. Mais pas question de se fier au hasard, Lucia est bien décidée à prendre les choses en main. Tout juste sortie de prison et déterminée à changer les choses, Lucia n’a pas perdu de vue son plan : elle est prête à tout. Partager sa vie avec Jason pourrait bien être la solution.

Les personnages secondaires

Cal Hampton

Ami de Jason et autre associé de Brian, Cal préfère rester en sécurité chez lui, à intercepter les communications des gardes-côtes avec quelques bières et autant d’onglets de navigation privée.

Boobie Ike

Boobie est une véritable légende de Vice City, et il le sait très bien. Il est l’un des seuls à avoir transformé son activité criminelle en un véritable empire légal qui comprend des biens immobiliers, un club de strip-tease et un studio d’enregistrement. Boobie a toujours le sourire, sauf quand il parle affaires.

Dre’Quan Priest

Dre’Quan a toujours été un magouilleur plus qu’un gangster. Même quand il dealait dans la rue pour joindre les deux bouts, son objectif était de percer dans la musique.

Real Dimez

Bae-Luxe et Roxy, alias Real Dimez, sont amies depuis le lycée. Elles ont eu assez de jugeote pour passer du racket de dealers locaux à quelque chose de plus lucratif grâce à leurs morceaux de rap osés et leur omniprésence sur les réseaux sociaux.

Raul Bautista

Sûr de lui, charmant et rusé, Raul est un vétéran des braquages de banques toujours à la recherche de partenaires prêts à risquer gros pour gagner gros.

Brian Heder

Brian est un trafiquant de drogues lambda qui a connu l’âge d’or de la contrebande dans les Keys. S’il achemine toujours de la marchandise via sa société de bateaux, en compagnie de sa troisième femme, Lori, Brian est dans le métier depuis suffisamment longtemps pour déléguer le sale boulot.