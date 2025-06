Le jeu SteamWorld Dig est gratuit sur Steam

Avis aux gamers : le jeu SteamWorld Dig est offert actuelllemnent sur Steam. Le jeu est téléchargeable gratuitement sur cette page de la célèbre plateforme de jeux jusqu’à demain ( c’est à dire jusqu’au jeudi 6 juin à 10 heures)

SteamWorld Dig est un jeu d’action et de réflexion. Vous devrez creuser profondément dans la terre, rassembler des ressources pour améliorer vos outils et vos capacités, affronter des ennemis, résoudre des énigmes complexes et découvrir les secrets qui sauveront une ville mourante.

Synopsis :

SteamWorld Dig est un jeu de plateforme dans l’univers des mines, influencé par Metroidvanian. Vous incarnez Rusty, un robot à vapeur, mineur solitaire, à la découverte d’une vieille ville minière dans le besoin. Avancez à travers l’ancien monde, enrichissez-vous tout en révélant la menace qui sommeille sous terre…

Trailer du jeu :