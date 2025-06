Nintendo s'attaque aux pirates et bannit plusieurs Switch 2

La sortie de la Nintendo Switch 2 était très attendue par les joueurs et les fans mais aussi apparemment par les pirates qui espéraient y jouer sans débourser un centime pour les jeux. Sauf que… Nintendo avait apparemment tout prévu…. puisque la Nintendo Switch 2 est capable de détecter l’utilisation frauduleuse de cartes non officielles comme par exemple la MIG Flash.

Pour information, la MIG Flash ressemble grosso modo à une cartouche Nintendo Switch dans laquelle on peut insérer une carte microSD contenant de nombreux jeux Nntendo Switch (c’est un peu le même principe que la R4 de la Nintendo DS). Les jeux ont préalablement été « dumpés » (c’est à dire transférés) depuis une cartouche officielle ou plus généralement téléchargés illégalement sur le net.

Dans les deux cas, Nintendo n’apprécie pas du tout la démarche. Et plusieurs utilisateurs rapportent ici, là ou encore là que dès qu’une carte MIG Flash est insérée dans une Nintendo Switch 2 celle-ci est automatiquement bannie et un message d’erreur apparaît.

D’après le site de Nintendo, voilà la signification du code d’erreur 2124-4508 :

Codes d’erreur: 2124-4007, 2124-4508

Description:

– Vous ne pouvez pas vous connecter à un service en ligne et vous recevez le code d’erreur 2124-4007 ou 2124-4508.

– Vous recevez le message d’erreur « L’utilisation des services en ligne sur cette console est actuellement restreinte par Nintendo. » Que faire:

– Ce code d’erreur indique que la console Nintendo Switch que vous utilisez a été définitivement interdite de connexion à Internet en raison d’une violation des accords d’utilisateur.

-L a violation d’accords d’utilisation peut inclure, sans s’y limiter, des activités telles que:

— Opérations frauduleuses ou non autorisées

— Violation du Code de conduite

Dans les faits, cela signifie que l’utilisateur n’a plus accès aux services en ligne de la console. La console ne peut être plus être mise à jour, elle ne peut plus se connecter à Switch Online et il n’est plus possible de jouer en multi joueur, ni d’acheter de jeux sur l’eshop. La seule fonction qui reste opérationnelle c’est le jeu hors ligne. Et inutile de tenter d’effectuer une restauration d’usine de la console ça ne fonctionnera pas (ça serait trop simple).