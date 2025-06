QNAP lance un switch réseau avec 8 ports à 2,5 Gbps

QNAP annonce la sortie du QSW-1108-8T-R2, un switch réseau non manageable qui offre 8 ports Ethernet fonctionnant à 2,5 GbE.

QNAP annonce la sortie d’un nouveau produit réseau qui porte le nom de QSW-1108-8T-R2. Derrière cette référence et ce nom à rallonge se cache un switch réseau non manageable qui offre 8 ports Ethernet fonctionnant à 2,5 GbE.

Le fabricant précise que ce nouvel appareil est conforme avec la norme NBASE-T et supporte des vitesses de 2,5 Gbps, 1 Gbps et 100 Mbps, et supporte une capacité de commutation totale pouvant atteindre jusqu’à 40 Gbps.

D’après QNAP, ce « switch est parfaitement adapté à la gestion de données de grande capacité et de fichiers vidéo en haute résolution. »

« Le QSW-1108-8T-R2 est une solution abordable pour passer au 2.5GbE », déclare Ronald Hsu, chef de produit chez QNAP. Il ajoute : « Son format compact, 30 % plus petit que les modèles précédents, permet de connecter facilement plusieurs ordinateurs, NAS et consoles de jeu, tout en gardant un réseau domestique ou de studio propre et bien organisé. »

Le switch QNAP QSW-1108-8T-R2 est un appareil plutôt compact puisque il mesure seulement 160 mm de long sur 110 mm de large et 26 mm d’épaisseur. Son poids est de 500 grammes.

Le prix de vente du QSW-1108-8T-R2 n’est pas connu pour le moment. Cette news sera donc mise à jour dès qu’on aura plus d’informations à ce sujet. A noter que le switch est garanti deux ans.

