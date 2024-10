Test du SSD portable LaCie Rugged Mini 2 To USB 3.2 Gen2x2

Pour réaliser ce nouveau test, je me suis procuré le LaCie Rugged Mini en version 2 To. C’est un SSD portable qui est à la fois résistant et performant.

Pages: 1 2 3

Pour réaliser ce nouveau test, je me suis procuré le LaCie Rugged Mini en version 2 To. C’est un SSD portable plutôt compact qui offre deux particularités : il est résistant et performant. Le LaCie Rugged Mini a été lancé par Seagate en janvier 2024, il existe en quatre capacités de stockage : 500 Go, 1 To, 2 To et 4 To. Pour les besoins de cet article, c’est le modèle de 2 To qui va être passé en revue et examiné sous toutes les coutures.

Présentation

Le LaCie Rugged Mini est commercialisé dans une petite boîte cartonnée. A l’intérieur de celle-ci on trouve le SSD bien sûr mais aussi une notice d’utilisation ainsi qu’un câble USB C vers USB C très très court, qui ne mesure que 22 cm seulement.

Comme on peut le voir sur les photos ci-dessous, le SSD offre un design très caractéristique des produits « Rugged » de la marque LaCie. En effet, on retrouve sur ce modèle le fameux revêtement en caoutchouc de couleur orange qui rend cette gamme de SSD facilement identifiable. Il faut dire que ce type de produits existe depuis très longtemps chez ce constructeur et la couleur orange utilisée rappelle fortement celle d’un ballon de basket ou d’un gilet de sauvetage.

Ce revêtement particulier rend le SSD résistant aux chocs et aux chutes jusqu’à 3 mètres. D’après le fabricant, il peut même résister à « la pression exercée par une voiture d’une tonne ».

A noter que le SSD répond aussi à la norme IP54 ce qui signifie d’après notre ami Wikipedia qu’il peut résister à la poussière et aux projections d’eau de tous les côtés. En gros ça veut dire qu’il peut supporter un passage sous la douche ou sous la pluie. Par contre, on ne peut pas dire qu’il soit réellement étanche et qu’on puisse l’immerger dans l’eau, pour cela il aurait fallu qu’il réponde à la norme IP67 ou IP68.

Le LaCie Rugged Mini s’adresse donc plutôt aux baroudeurs et aux utilisateurs qui souhaitent avoir constamment à leur côté un moyen de stockage pour sauvegarder leurs données. Ca peut être pratique par exemple pour les photographes, les vidéastes, les journalistes, les voyageurs, etc.. Surtout que le SSD n’est pas très grand et qu’il trouvera facilement sa place dans la poche d’un jean ou d’un manteau. Pour information, le Rugged Mini mesure 10,5 cm de long sur 65 cm de large et 1,6 cm de large, pour un poids de 114 grammes environ.

A noter que le rembourrage en caoutchouc peut s’ôter facilement pour ceux qui veulent déshabiller le SSD pour une raison ou une autre. On voit alors apparaître plus clairement la coque en aluminium du Rugged Mini. Il n’y a pas trop d’intérêt à l’enlever, mais bon pourquoi pas… A la rigueur ça peut être utile de la retirer après une randonnée ou une expédition si le SSD a souffert du climat, de la boue, etc… ça facilitera grandement son nettoyage.

Passons maintenant à la connectique du LaCie Rugged Mini : on trouve à l’extrémité du SSD un connecteur USB Type C. Un capuchon orange permet de conserver l’étanchéité du port usb.

Ce connecteur offre la particularité de répondre à la norme USB 3.2 Gen2x2, ce qui veut dire qu’il autorise une bande passante de 20 Gbps. D’après le fabricant, on doit pouvoir atteindre un débit de 2.000 Mo/s en lecture avec ce modèle. Chose qu’on vérifiera par nous même los de nos tests…

A noter que le câble SSD fourni est de la même couleur orange que le pourtour en caoutchouc. Le câble usb annonce clairement la couleur : il est inscrit directement sur le câble qu’il est conforme USB 3.2 Gen2x2 et qu’il peut supporter une bande passante de 20 Gbps et supporter une puissance de 240W.