Test du disque dur Seagate Expansion Desktop 8 To

Le Seagate Expansion Desktop est un disque dur externe qui dispose d’une connectique USB 3.0. Il existe en plusieurs capacités de stockage allant de 1 à 10 To. Pour les besoins de ce test, c’est “l’édition Amazon” du Seagate Expansion Desktop de 8 To qui a été utilisée.

Fruit d’un partenariat avec Amazon, cette déclinaison du disque dur Seagate Expansion Desktop est vendue exclusivement sur les boutiques (fr, de, es, etc..) du géant Amazon. Par rapport au modèle classique, le design du boîtier est différent. La coque bénéficie d’une structure en nid d’abeille sur tout le pourtour du boiter ainsi qu’à l’arrière afin de faciliter l’aération du disque dur.

Mise à part cette différence esthétique et le fait que l’un se positionne à plat et l’autre allongé, les deux HDD sont en tous points identiques. Ils utilisent la même connectique USB 3.0 et ils renferment d’ailleurs le même modèle de disque dur (chose qu’on va détailler un peu plus bas).

Présentation

Le Seagate Expansion Desktop édition Amazon se présente sous la forme d’un pavé qui mesure 119 x 179 x 41 mm et pèse 1,1 kilos. Sa coque est assez jolie. Elle est de couleur noire brillante. Par contre ce noir brillant a un gros inconvénient : il a tendance à laisser visible les traces de doigts dès qu’on le manipule. Idem pour la poussière. C’est assez gênant.

A l’arrière du boîtier, on découvre la connectique : un port USB 3.0 et une prise d’alimentation.

A noter que le constructeur ne mentionne aucun débit concernant son disque dur externe sur la fiche du produit. On n’a donc aucune information concernant le niveau de performances dont on peut en attendre…. On va donc vérifier cela par nous même dans les tests ci-dessous.

Le fabricant ne fournit pas non plus d’informations concernant le modèle de disque dur qui prend place à l’intérieur du boîtier. Mais en cherchant sur le net on découvre qu’il s’agit d’un Barracuda de 8 To dont la référence constructeur est : ST8000DM004.

Et là ça devient plus clair : on a affaire à un disque dur de 3,5″ 5400 tpm qui dispose de 4 plateaux de 2 To chacun (soit 8 To en tout… le compte est bon !). A l’intérieur du boîtier, le disque exploite une interface SATA III à 6 Gb/s et il embarque 256 Mo de mémoire cache. Le fabricant annonce pour ce modèle des taux de transferts de 190 Mo/s et un temps d’accès moyen de 6 ms.

Vous l’aurez compris c’est un disque dur tout ce qu’il y a de plus classique qui se trouve à l’intérieur du boîtier. Du coup, si vous n’avez pas peur de démonter le boîtier (et de faire sauter la garantie) il est tout à fait envisageable d’ouvrir le boîtier et d’extraire le disque dur afin de l’utiliser dans un PC de bureau ou même dans un NAS. Et cela est valable aussi bien pour le Seagate Expansion Desktop édition Amazon que pour le modèle plus classique.

Contenu du bundle

L’emballage du disque dur externe est un simple carton. Très basique, il ne dispose d’aucune décoration et ne laisse apparaître aucune information concernant le contenu qu’il propose. Le carton mentionne simplement STGY8000400 qui correspond à la référence du Desktop de 8 To.

Le contenu du carton est bien protégé par par plusieurs morceaux de carton recyclés. On trouve à l’intérieur : le disque dur, un câble USB 3.0, une notice et un adaptateur secteur fourni avec plusieurs embouts afin de pouvoir l’utiliser dans la plupart des pays.

Machine de test

– Carte mère MSI TomaHawk Max

– Processeur AMD Ryzen 5 3400G

– Mémoire HyperX Fury DDR4 RGB 16 Go

– SSD M.2.NVMe : Crucial P1 de 500 Go

– Moniteur Philips 32″ 328P6AUBREB/00

– Boiter Antec NX1000

– Alimentation Antec VP 600W

– Windows 10 Pro 64-bit

Performances

Pour tester les performances j’ai utilisé les benchs habituels : Crystal Disk Mark et ATTO.

Crystal Disk Mark

A l’aide de Crystal Disk Mark, j’ai pu mesurer des débits séquentiels de 187,5 Mo/s en lecture et de 145,9 Mo/s en écriture ce qui est très bon pour un disque dur externe en USB 3.0.

ATTO

Avec le programme ATTO on a pu mesurer des débits maximum de 183,85 Mo/s en lecture et de 163,34 Mo/s en écriture. Pour les débits minimum avec des petits fichiers il était question de débits minimum de seulement 5,6 Mo/s en lecture et de 1,3 Mo/s en écriture.

Conclusion

Le Seagate Expansion Desktop est un disque dur externe au look très design. Tout de noir vêtu, il est plutôt joli à regarder (mais attention aux traces de doigts !) et il trouvera facilement sa place sur votre bureau ou sur le meuble à côté de votre TV.

Au niveau de l’utilisation, le disque intéressera les personnes qui souhaitent sauvegarder facilement leurs (nombreuses) données. Que ce soit dans un cadre personnel ou professionnel, sa capacité de 8 To permet en effet de stocker un maximum de données (documents, photos, vidéos, jeux, etc…) et sa connectique USB 3.0 permet de le brancher sur de nombreux appareils du marché (PC, consoles de jeux, TV, etc..) et de parcourir facilement son contenu.

Les débits que propose le Seagate Expansion Desktop sont par ailleurs très intéressants puisqu’on a pu relever durant nos tests des taux de transferts de 187,5 Mo/s en lecture et jusqu’à 145,9 Mo/s en écriture ce qui est plus qu’appréciable pour transférer et sauvegarder ses fichiers.

