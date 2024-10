Guide pratique : Ajouter un port USB 3.2 Gen2x2 à son PC

Pages: 1 2 3 4

Bien que la totalité des ordinateurs du marché disposent en standard de plusieurs ports USB, tous ne sont malheureusement pas logés à la même enseigne… En effet, en fonction de la machine (et plus précisément en fonction de sa carte mère) la quantité de ports USB, le type de ports USB (Type A ou C) et la vitesse de ces derniers varient grandement d’une machine à l’autre.

Ainsi, en fonction de votre matériel vous pouvez avoir à disposition sur votre PC un certain nombre de ports USB de type A et de type C. Et ils peuvent répondre indifféremment aux normes USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1, USB 3.2 ou USB 4. Ce n’est donc pas facile de s’y retrouver surtout quand l’USB-IF y met son grain de sel et complique les choses en renommant régulièrement les différentes variantes.

Rappel des normes en cours…

Rappelons que le bon vieux port USB 3.0 porte le nom d’USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps), l’USB 3.1 s’appelle l’USB 3.2 Gen2 (10 Gbps), l’USB 3.2 porte le nom d’USB 3.2 Gen 2×2 (20 Gbps). Et n’oublions pas que l’USB4 à 40 Gbps et l’USB4 2.0 à 80 Gbps commencent lentement mais sûrement à pointer le bout de leurs ports sur les toutes dernières cartes mères du marché (qui accessoirement coûtent assez cher).

Et si on ajoutait un port USB C à 20 Gbps à ce vieux PC ?

Pour les personnes qui ont une machine un peu ancienne qui n’est pourvue que de « vieux » ports USB, sachez qu’il est possible de lui greffer un port USB de Type C répondant à la norme USB 3.2 Gen2x2 et fonctionnant à 20 Gbps simplement en installant une carte d’extension dans son PC.

Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que ça augmente vraiment les débits ? C’est ce que nous allons voir dans cet article…

Pour les besoins de ce test, j’ai acheté sur Amazon une carte d’extension proposant ce type de connectique. Devant la pléthore de modèles disponibles à des prix divers et variés je ne me suis contenté de prendre la carte contrôleur la moins chère que j’ai trouvé sur Amazon.

En l’occurrence, j’ai jeté mon dévolu sur cette carte contrôleur qui ne vaut que 29,90€ sur Amazon.fr. Apparemment, la carte est importée et distribuée en France par un certain Kalea Informatique dont je n’ai jamais entendu parler auparavant.

Mais ce qui nous intéresse surtout ici c’est que la carte contrôleur est équipée de la puce ASMEDIA ASM3242 qui permet d’avoir à disposition un port USB 3.2 Gen2x2. Chipset qu’on retrouve d’ailleurs sur toutes les autres cartes contrôleurs du même genre, même les plus chères…