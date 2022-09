Surprise ! L’USB4 n’est pas encore là mais on parle déjà de l’USB4 2.0

L’USB4 c’est un peu comme le dahu, on en entend parler souvent. Il y a régulièrement des annonces mais personne ne l’a jamais vu. Et c’est dans ces circonstances que l’USB-IF (le consortium qui gère la norme USB) vient de dévoiler les spécifications finales (PDF) de la norme USB4 version 2.0.

D’après l’USB-IF, cette nouvelle itération de la norme USB4 va permettre de doubler les débits par rapport aux spécifications précédentes. Concrètement, cela signifie que l’USB4 2.0 va autoriser des débits (théoriques) de 80 Gbps au lieu de 40 Gbps jusqu’à maintenant.

Pour atteindre ces taux de transferts, il faudra toutefois utiliser des câbles USB C récents. La bonne nouvelle c’est qu’il sera possible d’atteindre 80 Gbps sur les câbles actuels certifiés 40 Gbps. Pour les autres câbles, les débits que l’on pourra atteindre dépendront de la qualité et fr la certification de ceux-ci.

Heureusement, l’USB4 2.0 reste rétro compatibles avec l’USB4 (1ère version), l’USB 3.2 (et ses diverses variantes), l’USB 2.0 et le Thunderbolt 3.

Principales caractéristiques de l’USB4 2.0

Fonctionnement jusqu’à 80 Gbit/s, basé sur une nouvelle architecture de couche physique, en utilisant des câbles USB C passifs et de nouveaux câbles USB C actifs définis pour atteindre 80 Gbit/s.

Mises à jour des protocoles de données et d’affichage pour mieux utiliser l’augmentation de la bande passante disponible. Les mises à jour de l’architecture de données USB permettent désormais au tunneling de données USB 3.2 de dépasser 20 Gbit/s. Mise à jour pour s’aligner sur les dernières versions des spécifications DisplayPort et PCIe.

Rétrocompatibilité avec USB4 Version 1.0, USB 3.2, USB 2.0 et Thunderbolt 3.

L’USB-IF en dira un peu plus au sujet de cette nouvelle norme en novembre prochain à l’occasion de deux rendez-vous baptisés USB Developer Days 2022 qui se dérouleront respectivement à Seattle les 1er et 2 novembre et à Seoul les 15 et 16 novembre.