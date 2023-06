MSI MS-4489 : une carte fille PCIe 4.0 avec 2 ports USB 4 (40 Gbps) et 2 DisplayPort

Lors du Computex, MSI a exposé au public une carte d’extension qui porte le nom de MS-4489. C’est une carte fille qui profite d’une interface PCI Express 4.0 4x. La carte permet d’équiper son PC de bureau de quatre connecteurs supplémentaires : 2 ports USB type C qui répondent à la norme USB4 et 2 DisplayPort.

Pour rappel, les ports USB 4 offrent des débits de 40 Gbps là où les ports USB 3.2 Gen1 proposent du 5 Gbps, les ports USB 3.2 Gen2 : 10 Gbps et les ports USB 3.2 Gen2x2 : 20 Gbps.

A noter que la carte MSI MS-4489 est équipée du contrôleur ASM4242 d’ASMedia dont on a déjà eu l’occasion de parler en détails dans cette news.

La principale originalité de la MS-4489 c’est qu’elle est capable de délivrer une puissance de 100 Watts via le premier port USB C. Concrètement, ça signifie qu’il est possible de charger un ordinateur ou une tablette voire même alimenté un écran directement via le premier port USB C de la carte.

Le second port USB C peut fournir, quant à lui, jusqu’à 27 Watts ce qui est amplement suffisant pour charger un smartphone ou une tablette.

Pour fournir une telle puissance, la carte doit être alimentée en interne par un connecteur PCI-Express 6 broches, le même que celui utilisé généralement pour alimenter les cartes graphiques.