Bon Plan : les SSD M.2. WD Green sont bradés à petits prix

Lancé officiellement en 2021, les SSD WD Green SN350 sont des SSD M.2. NVMe d’entrée de gamme qui tirent partie d’une interface PCI Express 3.0 4x et qui embarquent de la mémoire NAND Flash 3D TLC.

Les SN350 ne sont pas des SSD M.2. NVMe très rapides mais ils offrent un très bon rapport qualité – capacité – prix. Pour cette raison, ils feront amplement l’affaire pour redonner un coup de jeune à un PC ou pour augmenter sa capacité de stockage.

Pour information, le SN350 de 480 Go propose des débits 2.400 Mo/s en lecture et 1.650 Mo/s en écriture. La version 1 To atteint 3.200 Mo/s en lecture et 2.500 Mo/s en écriture et la version 2 To : 3.200 Mo/s en lecture et 3.000 Mo/s en écriture