Vente flash : clés hdmi Fire TV Stick en promo sur Amazon.fr

Vente flash : les clés hdmi Fire TV Stick sont en promotion sur Amazon.fr
En ce moment, les clé hdmi Fire TV Stick d’Amazon sont proposés à pris cassés. Ces petits accessoires permettent pour rappel d’accéder à une flopée de services en ligne comme par exemple les services de streaming Netflix, Amazon Prime Video, Youtube, Disney+, Apple TV, Paramount+, My Canal, et bien d’autres…
Plusieurs versions du Fire TV Stick sont en promotion sur Amazon.fr :
- Fire TV Stick HD à 28,99€ sur Amazon.fr (au lieu de 44,99€)
- Fire TV Stick 4K à 39,99€ sur Amazon.fr (au lieu de 69,99€)
- Fire TV Stick 4K Max à 49€ sur Amazon.fr (au lieu de 79,99€)