Black Friday : l’iPhone 16e ne coûte que 499,99€ aujourd’hui

L’iPhone 16e s’affiche à moins de 500€ aujourd’hui en ce jour de Black Friday. C’est un super prix pour ce smartphone Apple d’entrée de gamme.

L’iPhone 16e s’affiche à moins de 500€ aujourd’hui en ce jour de Black Friday. C’est un super prix pour ce smartphone Apple d’entrée de gamme. Pour rappel, l’iPhone 16e est une version « low-cost » de l’iPhone 16 : un peu moins puissant que l’iPhone 16 mais beaucoup plus abordable. C’est un smarphone parfait pour et ceux qui veulent posséder un iPhone sans avoir à dépenser une fortune.

L’iPhone 16e est le digne successeur des iPhone SE d’Apple. Prévu pour concurrencer les smartphones Android d’entrée de gamme, l’appareil estampillé « e » se veut plus abordable que les autres iPhone de la firme à la pomme. D’ailleurs, il se murmure que le « e » signifie « économique » bien que ça n’ait pas été confirmé par Apple.

Sur le plan technique, l’iPhone 16e est doté d’une puce A18 doté de 6 coeurs CPU, 4 coeurs GPU et 16 coeurs Neural Engine. L’appareil dispose de 8 Go de RAM ce qui lui permet d’être compatible avec les fonctions Apple Intelligence. Son écran écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces supporte une résolution de 2532 x 1170 pixels à 460 ppp.

La firme de Cupertino propose sur cette page un tableau comparatif opposant les caractéristiques des iPhone 16e, iPhone 16 et iPhone 17. On peut y découvrir que l’iPhone 16e coûte au minimum 719€ sur le site d’Apple. A noter qu’il est trouvable à 599€ sur Amazon.fr mais je vous ai dégoté un tarif encore plus intéressant !

En effet, en passant par le site Rakuten il est possible de trouver l’iPhone 16e au tarif de 499,99€ en version 128 Go. Deux coloris sont proposés : noir ou blanc. A noter que l’iPhone 16e est vendu sur Rakuten par un vendeur tiers nommé OnePro qui a bonne réputation. Il est noté 4,8 sur 5 et il a plus de 1.000 ventes à son actif.

 

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

