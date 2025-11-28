Black Friday : l’iPhone 16e ne coûte que 499,99€ aujourd’hui

L’iPhone 16e s’affiche à moins de 500€ aujourd’hui en ce jour de Black Friday. C’est un super prix pour ce smartphone Apple d’entrée de gamme.

L’iPhone 16e s’affiche à moins de 500€ aujourd’hui en ce jour de Black Friday. C’est un super prix pour ce smartphone Apple d’entrée de gamme. Pour rappel, l’iPhone 16e est une version « low-cost » de l’iPhone 16 : un peu moins puissant que l’iPhone 16 mais beaucoup plus abordable. C’est un smarphone parfait pour et ceux qui veulent posséder un iPhone sans avoir à dépenser une fortune.

L’iPhone 16e est le digne successeur des iPhone SE d’Apple. Prévu pour concurrencer les smartphones Android d’entrée de gamme, l’appareil estampillé « e » se veut plus abordable que les autres iPhone de la firme à la pomme. D’ailleurs, il se murmure que le « e » signifie « économique » bien que ça n’ait pas été confirmé par Apple.

Sur le plan technique, l’iPhone 16e est doté d’une puce A18 doté de 6 coeurs CPU, 4 coeurs GPU et 16 coeurs Neural Engine. L’appareil dispose de 8 Go de RAM ce qui lui permet d’être compatible avec les fonctions Apple Intelligence. Son écran écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces supporte une résolution de 2532 x 1170 pixels à 460 ppp.

La firme de Cupertino propose sur cette page un tableau comparatif opposant les caractéristiques des iPhone 16e, iPhone 16 et iPhone 17. On peut y découvrir que l’iPhone 16e coûte au minimum 719€ sur le site d’Apple. A noter qu’il est trouvable à 599€ sur Amazon.fr mais je vous ai dégoté un tarif encore plus intéressant !

En effet, en passant par le site Rakuten il est possible de trouver l’iPhone 16e au tarif de 499,99€ en version 128 Go. Deux coloris sont proposés : noir ou blanc. A noter que l’iPhone 16e est vendu sur Rakuten par un vendeur tiers nommé OnePro qui a bonne réputation. Il est noté 4,8 sur 5 et il a plus de 1.000 ventes à son actif.