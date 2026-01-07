Durant les soldes, les Airtags s'affichent à prix réduits

Pendant les soldes, les commerçants pratiquent de fortes réductions pour écouler leurs stocks, avec des démarques successives qui font régulièrement baisser les prix.

Pendant les soldes, les commerçants pratiquent de fortes réductions pour écouler leurs stocks, avec des démarques successives qui font régulièrement baisser les prix. C’est une période idéale pour acheter des produits technologiques ou connectés, comme les accessoires Apple, qui restent souvent au prix fort le reste de l’année.

La bonne nouvelle c’est que les AirTags se trouvent actuellement en promotion sur Amazon.fr. L’enseigne propose régulièrement les AirTags d’Apple à prix réduit, avec par exemple l’AirTag à 29€ au lieu de 39€ (prix de vente officiel Apple) soit près de 23% de remise.​ Le lot de 4 AirTags est généralement encore plus intéressant car cela revient à payer chaque unité bien moins cher que le tarif habituel.

Durant les soldes d’hiver 2026, les Airtags s’affichent aux tarifs suivants :

Pourquoi profiter des AirTags pendant les soldes ?

Les AirTags permettent de retrouver des objets du quotidien (clés, sac, valise, portefeuille) grâce au réseau Localiser d’Apple, ce qui en fait un accessoire pratique à acheter quand il est en promotion.

Comme les AirTags sont rarement bradés en dehors du Black Friday et de quelques périodes promotionnelles, les trouver soldés sur Amazon.fr est une bonne opportunité de s’équiper à moindre frais.