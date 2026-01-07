Durant les soldes, les Apple Airtags s’affichent à prix réduits

Pendant les soldes, les commerçants pratiquent de fortes réductions pour écouler leurs stocks, avec des démarques successives qui font régulièrement baisser les prix. 

Bons Plans
par Sebastien
0

Pendant les soldes, les commerçants pratiquent de fortes réductions pour écouler leurs stocks, avec des démarques successives qui font régulièrement baisser les prix. C’est une période idéale pour acheter des produits technologiques ou connectés, comme les accessoires Apple, qui restent souvent au prix fort le reste de l’année.

La bonne nouvelle c’est que les AirTags se trouvent actuellement en promotion sur Amazon.fr. L’enseigne propose régulièrement les AirTags d’Apple à prix réduit, avec par exemple l’AirTag à 29€ au lieu de 39€ (prix de vente officiel Apple) soit près de 23% de remise.​ Le lot de 4 AirTags est généralement encore plus intéressant car cela revient à payer chaque unité bien moins cher que le tarif habituel.

Durant les soldes d’hiver 2026, les Airtags s’affichent aux tarifs suivants :

Pourquoi profiter des AirTags pendant les soldes ?

Les AirTags permettent de retrouver des objets du quotidien (clés, sac, valise, portefeuille) grâce au réseau Localiser d’Apple, ce qui en fait un accessoire pratique à acheter quand il est en promotion.

Comme les AirTags sont rarement bradés en dehors du Black Friday et de quelques périodes promotionnelles, les trouver soldés sur Amazon.fr est une bonne opportunité de s’équiper à moindre frais.

Durant les soldes, les Airtags s'affichent à prix réduits

Sebastien 20441 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Sebastien

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro de 30 To

Derniers téléchargements

Google Chrome 143.0.7499.193

Sebastien

Gom Media Player 2.3.115.5385

Opera One 125.0.5729.49

Thunderbird 146.0.1 pour Windows 64-bit

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Durant les soldes, les Apple Airtags s’affichent…

Sebastien

Les appareils connectés Netatmo (thermostat, station météo, etc..)…

Soldes : les NAS UGREEN sont à prix réduits !

Pour profiter au mieux des soldes, Rakuten offre deux codes promos

Derniers tests

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Sebastien

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro de 30 To

Derniers téléchargements

Google Chrome 143.0.7499.193

Sebastien

Gom Media Player 2.3.115.5385

Opera One 125.0.5729.49

Thunderbird 146.0.1 pour Windows 64-bit

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Durant les soldes, les Apple Airtags s’affichent…

Sebastien

Les appareils connectés Netatmo (thermostat, station météo, etc..)…

Soldes : les NAS UGREEN sont à prix réduits !

Pour profiter au mieux des soldes, Rakuten offre deux codes promos