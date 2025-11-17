Pour le Black Friday, plusieurs forfaits B&You 4G et 5G à prix réduits

A l’approche du Black Friday, Bouygues Telecom propose plusieurs forfait mobiles B&You à prix réduits. Voilà donc quelques offres qui valent le détour.

A l’approche du Black Friday, l’opérateur Bouygues Telecom propose plusieurs forfait mobiles B&You à prix réduits. Si vous aviez dans l’idée de changer de crèmerie ou de changer de formule, voilà donc quelques offres qui valent le détour.

Des forfaits 4G comprenant de 1 à 80 Go de DATA sont disponibles dès 1,99€ par mois, tandis que des forfaits 5G incluant de 1 à 300 Go de données sont proposés entre 4,99€ et 19,99€ par mois. A vous de voir la quantité de données que vous souhaitez avoir à disposition avec votre 

A noter qu’à chaque fois les appels vers les fixes et les mobiles sont illimités en France métropolitaine ainsi que les SMS et les MMS en illimité.

Pour le Black Friday plusieurs forfaits B&You à prix réduits

Les forfaits B&You de Bouygues Telecom :

Les forfaits 4G

Les forfaits 5G

