Pour le Black Friday plusieurs forfaits B&You à prix réduits

A l’approche du Black Friday, l’opérateur Bouygues Telecom propose plusieurs forfait mobiles B&You à prix réduits. Si vous aviez dans l’idée de changer de crèmerie ou de changer de formule, voilà donc quelques offres qui valent le détour.

Des forfaits 4G comprenant de 1 à 80 Go de DATA sont disponibles dès 1,99€ par mois, tandis que des forfaits 5G incluant de 1 à 300 Go de données sont proposés entre 4,99€ et 19,99€ par mois. A vous de voir la quantité de données que vous souhaitez avoir à disposition avec votre

A noter qu’à chaque fois les appels vers les fixes et les mobiles sont illimités en France métropolitaine ainsi que les SMS et les MMS en illimité.

Les forfaits B&You de Bouygues Telecom :

Les forfaits 4G

B&You 1 Go de DATA à 1,99€ par mois – 1 Go pour Europe / DOM.

B&You 5 Go de DATA à 5,99€ par mois – 5 Go pour Europe / DOM.

B&You 80 Go de DATA à 6,99€ par mois – 30 Go pour Europe / DOM.

Les forfaits 5G