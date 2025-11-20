Les clés hdmi Fire TV Stick en promo pour le Black Friday

Durant la Black Friday Week, les clés hdmi Fire TV Stick d’Amazon sont bradées à petits prix. Pour rappel, elles se connectent simplement au port hdmi d’un téléviseur

Les clés hdmi Fire TV Stick sont en promo pour le Black Friday

Durant la Black Friday Week, les clés hdmi Fire TV Stick d’Amazon sont bradées à petits prix. Pour rappel, elles se connectent simplement au port hdmi d’un téléviseur et permettent d’étendre facilement ses fonctions multimédia.

Les Fire TV Stick donnent accès à une mulitude de services en ligne comme par exemple les services de streaming Netflix, Amazon Prime Video, Youtube, Disney+, Apple TV, Paramount+, My Canal, et bien d’autres…

Plusieurs versions du Fire TV Stick sont en promotion sur Amazon.fr :

