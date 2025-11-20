Les clés hdmi Fire TV Stick sont en promo pour le Black Friday

Durant la Black Friday Week, les clés hdmi Fire TV Stick d’Amazon sont bradées à petits prix. Pour rappel, elles se connectent simplement au port hdmi d’un téléviseur

Durant la Black Friday Week, les clés hdmi Fire TV Stick d’Amazon sont bradées à petits prix. Pour rappel, elles se connectent simplement au port hdmi d’un téléviseur et permettent d’étendre facilement ses fonctions multimédia. 

Les Fire TV Stick donnent accès à une mulitude de services en ligne comme par exemple les services de streaming  Netflix, Amazon Prime Video, Youtube, Disney+, Apple TV, Paramount+, My Canal, et bien d’autres…

Plusieurs versions du Fire TV Stick sont en promotion sur Amazon.fr :

Les clés hdmi Fire TV Stick en promo pour le Black Friday

Voir toutes les offres du Black Friday sur Bhmag

