Les clés hdmi Fire TV Stick en promo pour le Black Friday

Les clés hdmi Fire TV Stick sont en promo pour le Black Friday
Durant la Black Friday Week, les clés hdmi Fire TV Stick d’Amazon sont bradées à petits prix. Pour rappel, elles se connectent simplement au port hdmi d’un téléviseur
Durant la Black Friday Week, les clés hdmi Fire TV Stick d’Amazon sont bradées à petits prix. Pour rappel, elles se connectent simplement au port hdmi d’un téléviseur et permettent d’étendre facilement ses fonctions multimédia.
Les Fire TV Stick donnent accès à une mulitude de services en ligne comme par exemple les services de streaming Netflix, Amazon Prime Video, Youtube, Disney+, Apple TV, Paramount+, My Canal, et bien d’autres…
Plusieurs versions du Fire TV Stick sont en promotion sur Amazon.fr :
- Fire TV Stick HD à 26,99€ sur Amazon.fr (au lieu de 44,99€)
- Fire TV Stick 4K Select à 29,99€ sur Amazon.fr (au lieu de 54,99€)
- Fire TV Stick 4K à 33,99€ sur Amazon.fr (au lieu de 69,99€)
- Fire TV Stick 4K Max à 46,99€ sur Amazon.fr (au lieu de 79,99€)
- Fire TV Cube à 109,99€ sur Amazon.fr (au lieu de 159,99€)