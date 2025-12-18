Pour Noël, la licence à vie de Windows 11 Pro est à 12,25€, MS Office 2021 à 30,25€

Pour Noël, offrez un cadeau pratique, performant et durable. Les promos de Noël de Godeal24 sont arrivées ! Profitez de super offres sur les logiciels Microsoft indispensables.

Bons Plans
par Sebastien
Pour Noël, offrez un cadeau pratique, performant et durable. 🎄✨ Les promos de Noël de Godeal24 sont arrivées ! Profitez de super offres sur les logiciels Microsoft indispensables. Pendant une durée limitée, offrez une licence à vie de Windows 11 et MS Office à un prix attractif : partagez productivité, créativité et confort sans vous ruiner. Offrez une licence à vie de MS Office Professionnel 2021 pour seulement 30,25€ (au lieu de 249€), avec livraison immédiate et sans souci de délai de livraison jusqu’au 25 décembre.

Cette suite complète d’outils de productivité inclut Word, Excel, PowerPoint et Outlook, le cadeau idéal pour tous ceux qui souhaitent rester organisés et productifs toute l’année. Ces applications sont plébiscitées par les professionnels, les étudiants, les indépendants et tous les autres. Un seul achat pour un accès continu à ces outils puissants.

Si vous avez plusieurs ordinateurs à la maison ou si vous souhaitez partager avec des amis, optez pour un lot de plusieurs clés. C’est une solution plus économique ! Les offres de fin d’année comme celle-ci ne durent pas longtemps. À ces prix-là, les licences partent vite.

Procurez-vous MS Office 2021 au prix le plus bas de l’année !

Pour seulement 12,25€, obtenez le système d’exploitation le plus récent de Microsoft : Windows 11 Professionnel. C’est l’une des meilleures offres logicielles de Noël que vous trouverez. Windows 11 Pro est particulièrement avantageux pour ceux qui utilisent divers matériels et logiciels compatibles et recherchent le meilleur rapport qualité-prix, stabilité et performances. Optimisez votre productivité avec Copilot, le nouvel assistant IA capable de répondre à vos questions, de résumer les pages web et bien plus encore. Que ce soit pour mettre à jour votre propre PC ou offrir plusieurs licences, c’est le moment d’en profiter.

Mettez à jour votre PC avec la dernière version de Windows dispo dès 10€

Obtenez des bundles économiques avec 62% de remise grâce au code promo GG62

Jusqu’à 50% de remise sur d’autres Windows et Office grâce au code promo GG50

A propos de notre partenaire Godeal24

La principale vocation de Godeal24 est de rendre les logiciels officiels plus abordables grâce à des prix compétitifs et un processus d’achat simplifié. Godeal24 ne sacrifie jamais la qualité au profit du prix. Avant d’utiliser votre clé, vous devez télécharger le logiciel depuis le site web officiel et l’activer, ce qui garantit l’authenticité du logiciel acheté. En cas de souci, contactez notre assistance technique gratuite ! Grâce à son excellent service client et à ses clés de qualité à prix avantageux, Godeal24 a obtenu l’excellente note de 4,8/5 sur Trustpilot.

Pour contacter Godeal24 : service@godeal24.com

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

