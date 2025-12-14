A une dizaine de jours de Noël, le site Rakuten vous offre ce dimanche 14 décembre 2025 deux codes promos pour vous aider à faire vos emplettes.

Bon Plan : Pour Noël Rakuten offre 7 et 20€ de remise sur vos commandes

A une dizaine de jours de Noël, le site Rakuten vous offre ce dimanche 14 décembre 2025 deux codes promos pour vous aider à faire vos emplettes. Le premier code promo, RAKUTEN7, donne droit à 7€ de remise dès 59€ d’achats tandis que le code RAKUTEN20 permet de profiter de 20€ de réduction sur une commande d’au moins 159€ d’achats.

Attention : les deux codes sont valables uniquement ce dimanche 14 décembre 2025 jusqu’à minuit