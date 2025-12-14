Bon Plan : Pour Noël Rakuten offre 7 et 20€ de remise sur vos commandes

A une dizaine de jours de Noël, le site Rakuten vous offre ce dimanche 14 décembre 2025 deux codes promos pour vous aider à faire vos emplettes.

Bons Plans
par Sebastien
0

A une dizaine de jours de Noël, le site Rakuten vous offre ce dimanche 14 décembre 2025 deux codes promos pour vous aider à faire vos emplettes. Le premier code promo, RAKUTEN7, donne droit à 7€ de remise dès 59€ d’achats tandis que le code RAKUTEN20 permet de profiter de 20€ de réduction sur une commande d’au moins 159€ d’achats.

Attention : les deux codes sont valables uniquement ce dimanche 14 décembre 2025 jusqu’à minuit

Pour Noël Rakuten offre 7 et 20€ de remise sur vos commandes

Sebastien 20393 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Guide pratique : Comment installer facilement Windows…

Sebastien

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro de 30 To

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Derniers téléchargements

Opera One 125.0.5729.21

Sebastien

Google Chrome 143.0.7499.110

Thunderbird 146.0 pour Windows 64-bit

Audacity 3.7.6

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Bon Plan : Pour Noël Rakuten offre 7 et 20€ de remise…

Sebastien

Bon Plan : la console Sony PS5 est en promotion (maj)

MS Office 2021 et Windows 11 dès 12,28€ pendant la Cyber ​​Week de…

Guide d’achat : notre sélection des SSD les plus abordables (maj…

Derniers tests

Guide pratique : Comment installer facilement Windows…

Sebastien

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro de 30 To

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Derniers téléchargements

Opera One 125.0.5729.21

Sebastien

Google Chrome 143.0.7499.110

Thunderbird 146.0 pour Windows 64-bit

Audacity 3.7.6

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Bon Plan : Pour Noël Rakuten offre 7 et 20€ de remise…

Sebastien

Bon Plan : la console Sony PS5 est en promotion (maj)

MS Office 2021 et Windows 11 dès 12,28€ pendant la Cyber ​​Week de…

Guide d’achat : notre sélection des SSD les plus abordables (maj…