Profitez d’offres exceptionnelles MS Office 2021 et Windows 11 dès 12,28€ pendant la Cyber ​​Week de Godeal24 !

La Cyber ​​Week de Godeal24 vous propose les clés logicielles les plus abordables ! Que vous soyez un professionnel cherchant à optimiser son flux de travail ou un passionné à la recherche des outils les plus récents,

Bons Plans
par Sebastien
0

Le Black Friday est peut-être terminé, mais la Cyber ​​Week bat son plein ! Et c’est l’occasion de réaliser de grosses économies sur les meilleures offres logicielles de l’année. La Cyber ​​Week de Godeal24 vous propose les clés logicielles les plus abordables ! Que vous soyez un professionnel cherchant à optimiser son flux de travail ou un passionné à la recherche des outils les plus récents, c’est le moment idéal pour réaliser de chouettes économies sur des logiciels premium.

Bénéficiez d’un accès à vie à Word, Excel, PowerPoint et bien plus encore avec une licence MS Office Professionnel 2021 à seulement 29,28€ (au lieu de 249€) jusqu’à la fin de la semaine. MS Office 2021 offre une multitude de fonctionnalités pour une productivité accrue. Les utilisateurs pourront créer, modifier et organiser des feuilles de calcul, des documents, des présentations, des bases de données, des e-mails et bien plus encore. Assurez-vous que votre ordinateur fonctionne sous Windows 10 ou 11 avant d’effectuer votre achat. Après le paiement, vous recevrez un lien de téléchargement instantané pour profiter immédiatement de ces applications pratiques. C’est le prix le plus bas de l’année. Ne ratez pas cette dernière occasion !

Office 2021 et Windows 11 dès 12,28€ pendant la Cyber ​​Week

Procurez-vous MS Office 2021 au prix le plus bas de l’année !

Office 2021 et Windows 11 dès 12,28€ pendant la Cyber ​​Week

De plus, la licence à vie de Windows 11 Professionnel est désormais disponible à 12,28€ (au lieu de 199€). Windows 11 Pro offre une interface moderne et élégante, une sécurité renforcée et une assistance basée sur l’IA via Copilot. Vous bénéficiez ainsi d’un multitâche optimisé grâce à la disposition des fenêtres, d’un chiffrement avancé avec BitLocker, d’une protection antivirus améliorée et même d’outils d’IA capables de résumer des pages web ou de générer du texte. C’est le système d’exploitation idéal pour les dirigeants d’entreprise comme pour les utilisateurs exigeants qui souhaitent des performances optimales.

Mettez à jour votre PC avec la dernière version de Windows dispo dès 10€

Office 2021 et Windows 11 dès 12,28€ pendant la Cyber ​​Week

Des bundles intéressants avec 62% de remise grâce au code promo GG62

Office 2021 et Windows 11 dès 12,28€ pendant la Cyber ​​Week

Jusqu’à 50% de remise sur d’autres Windows et Office grâce au code promo GG50

Office 2021 et Windows 11 dès 12,28€ pendant la Cyber ​​Week

A propos de notre partenaire Godeal24

La principale vocation de Godeal24 est de rendre les logiciels officiels plus abordables grâce à des prix compétitifs et un processus d’achat simplifié. Godeal24 ne sacrifie jamais la qualité au profit du prix. Avant d’utiliser votre clé, vous devez télécharger le logiciel depuis le site web officiel et l’activer, ce qui garantit l’authenticité du logiciel acheté. En cas de souci, contactez notre assistance technique gratuite ! Grâce à son excellent service client et à ses clés de qualité à prix avantageux, Godeal24 a obtenu l’excellente note de 4,8/5 sur Trustpilot.

Pour contacter Godeal24 : service@godeal24.com

Sebastien 20378 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Guide pratique : Comment installer facilement Windows…

Sebastien

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro de 30 To

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Derniers téléchargements

Gom Media Player 2.3.114.5384

Sebastien

Google Chrome 143.0.7499.41

Opera One 124.0.5705.65

MemTest86+ 8.00

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Profitez d’offres exceptionnelles MS Office 2021…

Sebastien

Guide d’achat : notre sélection des SSD les plus abordables

Bon Plan : plusieurs forfaits B&You 4G et 5G à prix réduits

Le récap des meilleures offres du Black Friday 2025 (dernier jour pour…

Derniers tests

Guide pratique : Comment installer facilement Windows…

Sebastien

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro de 30 To

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Derniers téléchargements

Gom Media Player 2.3.114.5384

Sebastien

Google Chrome 143.0.7499.41

Opera One 124.0.5705.65

MemTest86+ 8.00

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Profitez d’offres exceptionnelles MS Office 2021…

Sebastien

Guide d’achat : notre sélection des SSD les plus abordables

Bon Plan : plusieurs forfaits B&You 4G et 5G à prix réduits

Le récap des meilleures offres du Black Friday 2025 (dernier jour pour…