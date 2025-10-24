Promos d’Halloween : Microsoft Office 2021 à 31€ et Windows 11 à 13€

Durant ses promotions spéciales Halloween, le site Godeal24 permet d’acheter des logiciels à prix cassés. Microsoft Office 2021 est à 31€, Windows 11 à 13€.

Les abonnements logiciels peuvent vite s’accumuler, et la mise à niveau vers un nouveau système d’exploitation représente souvent une importante dépense supplémentaire. Au lieu de payer chaque mois Microsoft 365 ou débourser une somme astronomique pour une simple mise à jour de Windows, les promos d’Halloween de Godeal24 vous permettent d’acquérir les suites Microsoft Office et Windows à moindre coût.

En ce moment, vous pouvez obtenir une licence à vie de Microsoft Office Professionnel 2021 pour la modique sommme de 31,25€ (au lieu de 249€ sur le site de Microsoft). C’est un achat unique qui s’installe directement sur un seul PC Windows, sans frais récurrents ni renouvellements sournois. Vous obtiendrez la collection complète : Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, OneNote, Publisher et Access.

Que vous travailliez sur des tableaux croisés dynamiques dans Excel, conceviez une présentation cohérente dans PowerPoint ou travailliez sur un rapport dans Word, cette version est là pour vous. Même Publisher et Access font leur part ici pour les supports marketing et les projets axés sur les données.

A noter que depuis le 14 octobre 2025, aucune mise à jour, correctif de sécurité ni support technique ne seront disponibles pour MS Office 2016 et Office 2019. Dépêchez-vous donc de passer à MS Office 2021.

Promos Halloween : MS Office 2021 à 31€, Windows 11 à 13€

Equipez votre PC de MS Office 2021

Promos Halloween : MS Office 2021 à 31€, Windows 11 à 13€

Windows 10 ne reçoit plus de mises à jour de sécurité depuis le 14 octobre 2025. Il est donc temps de procéder à une mise à jour. Et justement, vous pouvez obtenir une licence de Windows 11 Pro pour seulement 13,25€ sur Godeal24 (au lieu de 199€ prix public).

Windows 11 Pro dispose d’une nouvelle interface épurée, d’une sécurité renforcée et d’améliorations de productivité telles que Snap Layouts, les bureaux virtuels et la recherche avancée. Il est également livré avec un accès à vie à Microsoft Copilot, un assistant IA capable de générer du texte, de répondre à des questions, etc., et il est directement intégré à votre ordinateur.

Mettez à jour vers Windows 11 à partir de 10€

Promos Halloween : MS Office 2021 à 31€, Windows 11 à 13€

Des bundles économiques avec 62% de réduction avec le code promo GG62

Promos Halloween : MS Office 2021 à 31€, Windows 11 à 13€

Jusqu’à 50% de réduction sur Windows Server avec le code promo GG50

Promos Halloween : MS Office 2021 à 31€, Windows 11 à 13€

Plus d’outils PC au meilleur prix !

Promos Halloween : MS Office 2021 à 31€, Windows 11 à 13€

A propos de Godeal24….

Chez Godeal24, vous pouvez économiser beaucoup de temps et d’argent grâce à des réductions sur les licences Microsoft, sur les principaux logiciels de sécurité informatique et d’autres outils informatiques. Sur Godeal24, vous pouvez acquérir Windows et MS Office à des tarifs imbattables jamais vus ailleurs.

Vous pouvez faire vous emplettes tanquillement et très simplement. Le tout en ligne, grâce à la livraison numérique. Vous recevrez votre ou vos logiciels directement par mail quelques secondes après l’achat. De plus, avec une note TrustPilot de 98 % « Excellent » et une assistance technique 24/24 heures et 7/7 jours, vous pouvez avoir confiance en ce vendeur.

Godeal24 proposer une assistance technique professionnelle 24h/24 et 7j/7 ainsi qu’un service après-vente à vie, pour une utilisation sans problème ! Pour toute question, vous pouvez contacter Godeal24 par mail à cette adresse : service@godeal24.com

Sebastien 20298 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

