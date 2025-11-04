Apple déploie iOS 26.1 sur les iPhone

Apple vient de publier la version 26.1 d’iOS et d’iPadOS. Cette nouvelle version apporte son lot de changements et de nouveautés que je vous laisse le soin de découvrir ci-dessous.

Apple vient de publier la version 26.1 d’iOS et d’iPadOS. Cette nouvelle version apporte son lot de changements et de nouveautés que je vous laisse le soin de découvrir ci-dessous. On retiendra notamment qu’iOS 26.1 permet désormais de modifier le niveau de transparence de l’interface graphique Liquid Glass, ce qui fait suite à de nombreuses réclamations de la part d’utilisateurs.

Quelles nouveautés pour iOS 26.1 ?