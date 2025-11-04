Apple déploie iOS 26.1 sur les iPhone

Apple vient de publier la version 26.1 d’iOS et d’iPadOS. Cette nouvelle version apporte son lot de changements et de nouveautés que je vous laisse le soin de découvrir ci-dessous.

Apple vient de publier la version 26.1 d’iOS et d’iPadOS. Cette nouvelle version apporte son lot de changements et de nouveautés que je vous laisse le soin de découvrir ci-dessous. On retiendra notamment qu’iOS 26.1 permet désormais de modifier le niveau de transparence de l’interface graphique Liquid Glass, ce qui fait suite à de nombreuses réclamations de la part d’utilisateurs.

Quelles nouveautés pour iOS 26.1 ?

  • Le réglage Liquid Glass vous permet de choisir entre l’aspect transparent par défaut et le nouvel aspect teinté qui augmente l’opacité du contenu dans les apps et les notifications sur l’écran verrouillé.
  • Vous pouvez balayer le mini-lecteur Apple Music pour accéder au morceau suivant ou précédent.
  • La fonctionnalité AutoMix d’Apple Music est prise en charge par AirPlay.
  • Le contrôle du gain est disponible pour les micros USB externes lors de l’enregistrement avec capture locale.
  • Les fichiers de capture locale peuvent être enregistrés dans un emplacement spécifique.
  • L’enregistrement manuel d’exercices est désormais disponible directement depuis l’app Forme.
  • Le nouveau réglage Appareil photo permet d’activer ou de désactiver « Balayer l’écran verrouillé pour ouvrir Appareil photo ».
  • La qualité audio de FaceTime lorsque la bande passante est faible a été améliorée.
  • La fonctionnalité « Sécurité des communications » et les filtres de contenu web permettant de limiter l’accès aux sites web pour adultes sont activés par défaut pour les enfants âgés de 13 à 17 ans possédant déjà un compte Enfant (l’âge varie en fonction du pays ou de la région).
  • Des correctifs de sécurité

Derniers tests

Guide pratique : Comment installer facilement Windows…

Sebastien

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro de 30 To

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Derniers téléchargements

Opera One 123.0.5669.23

Sebastien

Gom Media Player 2.3.113.5383

Google Chrome 142.0.7444.60

Thunderbird 144.0.1 pour Windows 64-bit

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Promos d’Halloween : Microsoft Office 2021 à 31€…

Sebastien

Pour 100 balles t’as plus rien ? Et bien si… ce mini pc…

Une flopée de codes promos chez Aliexpress, la Nintendo Switch 2 est à…

Une flopée de codes promos à valoir chez Rakuten aujourd’hui !

