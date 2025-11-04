Apple déploie iOS 26.1 sur les iPhone
Apple vient de publier la version 26.1 d’iOS et d’iPadOS. Cette nouvelle version apporte son lot de changements et de nouveautés que je vous laisse le soin de découvrir ci-dessous. On retiendra notamment qu’iOS 26.1 permet désormais de modifier le niveau de transparence de l’interface graphique Liquid Glass, ce qui fait suite à de nombreuses réclamations de la part d’utilisateurs.
Quelles nouveautés pour iOS 26.1 ?
- Le réglage Liquid Glass vous permet de choisir entre l’aspect transparent par défaut et le nouvel aspect teinté qui augmente l’opacité du contenu dans les apps et les notifications sur l’écran verrouillé.
- Vous pouvez balayer le mini-lecteur Apple Music pour accéder au morceau suivant ou précédent.
- La fonctionnalité AutoMix d’Apple Music est prise en charge par AirPlay.
- Le contrôle du gain est disponible pour les micros USB externes lors de l’enregistrement avec capture locale.
- Les fichiers de capture locale peuvent être enregistrés dans un emplacement spécifique.
- L’enregistrement manuel d’exercices est désormais disponible directement depuis l’app Forme.
- Le nouveau réglage Appareil photo permet d’activer ou de désactiver « Balayer l’écran verrouillé pour ouvrir Appareil photo ».
- La qualité audio de FaceTime lorsque la bande passante est faible a été améliorée.
- La fonctionnalité « Sécurité des communications » et les filtres de contenu web permettant de limiter l’accès aux sites web pour adultes sont activés par défaut pour les enfants âgés de 13 à 17 ans possédant déjà un compte Enfant (l’âge varie en fonction du pays ou de la région).
- Des correctifs de sécurité