Les iPhone 17 et l’iPhone Air sont disponibles dans le commerce à partir d’aujourd’hui

Apple ouvre aujourd’hui les vannes de sa nouvelle gamme de smartphones ! Dès ce matin, les nouveaux iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max et iPhone Air sont disponibles en boutiques. 

Smartphones
par Sebastien
0

Apple ouvre aujourd’hui les vannes de sa nouvelle gamme de smartphones ! Dès ce matin, les nouveaux iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max et iPhone Air sont officiellement disponibles en boutiques. Vous pouvez les retrouver à partir de maitnenant chez de nombreuses enseignes.

iPhone 17

Le modèle standard de cette nouvelle série se positionne comme un excellent compromis entre modernité, puissance et praticité. Ses principales caractéristiques techniques sont les suivantes  :

  • Écran « Super Retina XDR » OLED de 6,3 pouces avec True Tone, ProMotion adaptatif jusqu’à 120 Hz, Always-On, Dynamic Island.
  • Verre avant Ceramic Shield 2, dos en verre coloré (finitions : noir, blanc, lavande, bleu, vert) et châssis en aluminium.
  • Appareil photo arrière : système Dual Fusion avec deux capteurs 48 MP — un capteur principal et un ultra-wide — avec capacité de faire des photos à haute résolution (24MP ou 48MP selon les usages).
  • Caméra frontale : 18 MP avec la fonctionnalité Center Stage pour de meilleures selfies de groupe.
  • Puce : A19 d’Apple (CPU 6 coeurs + GPU 5 coeurs), avec capacités améliorées, beaucoup de puissance pour les usages intensifs.
  • Résistance : certification IP68 (immersion jusqu’à 6 mètres pendant 30 minutes).
  • Stockage : 256 Go ou 512 Go.
  • Autonomie / charge : jusqu’à 30h en vidéo, avec une charge rapide qui permet d’atteindre 50% en 20 minutes avec un chargeur 40W ou plus.

Voilà les tarifs de l’iPhone 17 :

Les iPhone 17 et l'iPhone Air disponibles dans le commerce

iPhone 17 Pro

L’iPhone 17 Pro vise les utilisateurs exigeants, adeptes de photographie, de vidéo et de peerformances. Voilà ses caractéristiques :

  • Écran Super Retina XDR OLED 6,3 pouces, 120 Hz, Dynamic Island, plus lumineux, meilleur antireflet. 
  • Conception / construction Châssis en aluminium forgé (unibody), façade avant en Ceramic Shield 2, dos renforcé, refroidissement par chambre à vapeur pour une meilleure dissipation thermique.
  • Appareils photo arrière Trois capteurs 48 MP (“Pro Fusion camera system”) : grand-angle, ultra large, téléobjectif avec zoom optique jusqu’à 8×, et plage focale étendue.
  • Caméra frontale 18 MP avec Center Stage, Dual Capture vidéo, selfies de groupe améliorés.
  • Puce Puce A19 Pro (CPU 6 coeurs, GPU 6 coeurs, 16 coeurs Neural Engine), avec GPU plus robuste, et meilleures performances en usage intensif (jeux, rendu, IA locale).
  • Autonomie : jusqu’à 31 heures de lecture vidéo selon Apple. 50% de charge en 20 minutes avec chargeur 40W et plus
  • Stockage : 256 Go, 512 Go, 1 To

Voilà les tarifs de l’iPhone 17  Pro :

Les iPhone 17 et l'iPhone Air disponibles dans le commerce

iPhone 17 Pro Max

L’iPhone 17 Pro Max reprend les même spécifications que l’iPhone 17 Pro mais avec un écran plus grand (6,9″ au lieu de 6,3″) et une capacité de stockage supplémentaire (2 To). Voilà ses caractéristiques détaillés :

  • Écran Super Retina XDR OLED 6,9″s, 120 Hz, Dynamic Island, plus lumineux, meilleur antireflet.
  • Conception / construction Châssis en aluminium forgé (unibody), façade avant en Ceramic Shield 2, dos renforcé, refroidissement par chambre à vapeur (vapor chamber) pour une meilleure dissipation thermique.
  • Appareils photo arrière Trois capteurs 48 MP (“Pro Fusion camera system”) : grand-angle, ultra large, téléobjectif avec zoom optique jusqu’à 8×, et plage focale étendue.
  • Caméra frontale 18 MP avec Center Stage, Dual Capture vidéo, selfies de groupe améliorés.
  • Puissance / puce Puce A19 Pro (CPU 6 coeurs, GPU 6 coeurs, 16 coeurs Neural Engine), avec GPU plus robuste, et meilleures performances en usage intensif
  • Autonomie : jusqu’à 37 heures de lecture vidéo. 50% de charge en 20 minutes avec chargeur 40W et plus
  • Stockage : 256 Go, 512 Go, 1 To et 2 To

Où acheter l’iPhone 17 Pro Max ?

Les iPhone 17 et l'iPhone Air disponibles dans le commerce

iPhone Air

L’iPhone Air est la grande nouveauté de cette gamme : ultrafin, très léger, avec un design orienté vers la portabilité, sans sacrifier la puissance.

Caractéristiques principales :

  • Épaisseur record : ≈ 5,6 mm, poids d’environ 165 grammes.
  • Écran : 6,5 pouces OLED Super Retina XDR, ProMotion jusqu’à 120 Hz, avec Dynamic Island, Always-On.
  • Cadre : cadre en titane poli, façade avant Ceramic Shield 2, dos renforcé, très bonne résistance aux rayures et aux chutes selon Apple.
  • Appareil photo arrière : capteur principal 48 MP “Fusion Main”, avec téléobjectif 2× (1x / 2x optique) selon certaines descriptions.
  • Caméra frontale : 18 MP, toujours avec la fonction Center Stage et Dual Capture vidéo.
  • Puce : A19 Pro (CPU 6 coeurs, GPU 5 coeurs, 16 coeurs Neural Engine)
  • Stockage : 256 Go, 512 Go, 1 To.
  • Connectivité : Wi-Fi 7, Bluetooth 6, eSIM uniquement.
  • Autonomie : Apple annonce “une journée complète” (≈ 27 heures de lecture vidéo) et une charge rapide permettant de retrouver 50% de batterie en 30 minutes avec un chargeur 20W.

Où dégoter l’iPhone Air ?

Les iPhone 17 et l'iPhone Air disponibles dans le commerce

Sebastien 20226 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro…

Sebastien

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Test du SSD portable Lexar SL500 magnétique 2 To USB 3.2 Gen2x2

Test du SSD portable LaCie Rugged Mini 2 To USB 3.2 Gen2x2

Derniers téléchargements

Thunderbird 143.0 pour Windows 64-bit

Sebastien

Opera One 122.0.5643.24

Google Chrome 140.0.7339.128

Firefox 143.0 pour Mac

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Pour la rentrée : Windows 11 est à 13€ sur Godeal24 !

Sebastien

Bon Plan : un forfait 5G avec 120 Go de Data à seulement 11,99€ chez…

Vente flash : Amazon.fr brade le prix des NAS UGREEN

Bon Plan : de 2€ à 75€ de réduction sur Aliexpress !

Derniers tests

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro…

Sebastien

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Test du SSD portable Lexar SL500 magnétique 2 To USB 3.2 Gen2x2

Test du SSD portable LaCie Rugged Mini 2 To USB 3.2 Gen2x2

Derniers téléchargements

Thunderbird 143.0 pour Windows 64-bit

Sebastien

Opera One 122.0.5643.24

Google Chrome 140.0.7339.128

Firefox 143.0 pour Mac

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Pour la rentrée : Windows 11 est à 13€ sur Godeal24 !

Sebastien

Bon Plan : un forfait 5G avec 120 Go de Data à seulement 11,99€ chez…

Vente flash : Amazon.fr brade le prix des NAS UGREEN

Bon Plan : de 2€ à 75€ de réduction sur Aliexpress !