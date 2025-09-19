Les iPhone 17 et l'iPhone Air disponibles dans le commerce

Apple ouvre aujourd’hui les vannes de sa nouvelle gamme de smartphones ! Dès ce matin, les nouveaux iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max et iPhone Air sont disponibles en boutiques.

Les iPhone 17 et l’iPhone Air sont disponibles dans le commerce à partir d’aujourd’hui

Apple ouvre aujourd’hui les vannes de sa nouvelle gamme de smartphones ! Dès ce matin, les nouveaux iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max et iPhone Air sont officiellement disponibles en boutiques. Vous pouvez les retrouver à partir de maitnenant chez de nombreuses enseignes.

iPhone 17

Le modèle standard de cette nouvelle série se positionne comme un excellent compromis entre modernité, puissance et praticité. Ses principales caractéristiques techniques sont les suivantes :

Écran « Super Retina XDR » OLED de 6,3 pouces avec True Tone, ProMotion adaptatif jusqu’à 120 Hz, Always-On, Dynamic Island.

Verre avant Ceramic Shield 2, dos en verre coloré (finitions : noir, blanc, lavande, bleu, vert) et châssis en aluminium.

Appareil photo arrière : système Dual Fusion avec deux capteurs 48 MP — un capteur principal et un ultra-wide — avec capacité de faire des photos à haute résolution (24MP ou 48MP selon les usages).

Caméra frontale : 18 MP avec la fonctionnalité Center Stage pour de meilleures selfies de groupe.

Puce : A19 d’Apple (CPU 6 coeurs + GPU 5 coeurs), avec capacités améliorées, beaucoup de puissance pour les usages intensifs.

Résistance : certification IP68 (immersion jusqu’à 6 mètres pendant 30 minutes).

Stockage : 256 Go ou 512 Go.

Autonomie / charge : jusqu’à 30h en vidéo, avec une charge rapide qui permet d’atteindre 50% en 20 minutes avec un chargeur 40W ou plus.

iPhone 17 Pro

L’iPhone 17 Pro vise les utilisateurs exigeants, adeptes de photographie, de vidéo et de peerformances. Voilà ses caractéristiques :

Écran Super Retina XDR OLED 6,3 pouces, 120 Hz, Dynamic Island, plus lumineux, meilleur antireflet.

Conception / construction Châssis en aluminium forgé (unibody), façade avant en Ceramic Shield 2, dos renforcé, refroidissement par chambre à vapeur pour une meilleure dissipation thermique.

Appareils photo arrière Trois capteurs 48 MP (“Pro Fusion camera system”) : grand-angle, ultra large, téléobjectif avec zoom optique jusqu’à 8×, et plage focale étendue.

Caméra frontale 18 MP avec Center Stage, Dual Capture vidéo, selfies de groupe améliorés.

Puce Puce A19 Pro (CPU 6 coeurs, GPU 6 coeurs, 16 coeurs Neural Engine), avec GPU plus robuste, et meilleures performances en usage intensif (jeux, rendu, IA locale).

Autonomie : jusqu’à 31 heures de lecture vidéo selon Apple. 50% de charge en 20 minutes avec chargeur 40W et plus

Stockage : 256 Go, 512 Go, 1 To

iPhone 17 Pro Max

L’iPhone 17 Pro Max reprend les même spécifications que l’iPhone 17 Pro mais avec un écran plus grand (6,9″ au lieu de 6,3″) et une capacité de stockage supplémentaire (2 To). Voilà ses caractéristiques détaillés :

Écran Super Retina XDR OLED 6,9″s, 120 Hz, Dynamic Island, plus lumineux, meilleur antireflet.

Conception / construction Châssis en aluminium forgé (unibody), façade avant en Ceramic Shield 2, dos renforcé, refroidissement par chambre à vapeur (vapor chamber) pour une meilleure dissipation thermique.

Appareils photo arrière Trois capteurs 48 MP (“Pro Fusion camera system”) : grand-angle, ultra large, téléobjectif avec zoom optique jusqu’à 8×, et plage focale étendue.

Caméra frontale 18 MP avec Center Stage, Dual Capture vidéo, selfies de groupe améliorés.

Puissance / puce Puce A19 Pro (CPU 6 coeurs, GPU 6 coeurs, 16 coeurs Neural Engine), avec GPU plus robuste, et meilleures performances en usage intensif

Autonomie : jusqu’à 37 heures de lecture vidéo. 50% de charge en 20 minutes avec chargeur 40W et plus

Stockage : 256 Go, 512 Go, 1 To et 2 To

iPhone Air

L’iPhone Air est la grande nouveauté de cette gamme : ultrafin, très léger, avec un design orienté vers la portabilité, sans sacrifier la puissance.

Caractéristiques principales :

Épaisseur record : ≈ 5,6 mm, poids d’environ 165 grammes.

Écran : 6,5 pouces OLED Super Retina XDR, ProMotion jusqu’à 120 Hz, avec Dynamic Island, Always-On.

Cadre : cadre en titane poli, façade avant Ceramic Shield 2, dos renforcé, très bonne résistance aux rayures et aux chutes selon Apple.

Appareil photo arrière : capteur principal 48 MP “Fusion Main”, avec téléobjectif 2× (1x / 2x optique) selon certaines descriptions.

Caméra frontale : 18 MP, toujours avec la fonction Center Stage et Dual Capture vidéo.

Puce : A19 Pro (CPU 6 coeurs, GPU 5 coeurs, 16 coeurs Neural Engine)

Stockage : 256 Go, 512 Go, 1 To.

Connectivité : Wi-Fi 7, Bluetooth 6, eSIM uniquement.

Autonomie : Apple annonce “une journée complète” (≈ 27 heures de lecture vidéo) et une charge rapide permettant de retrouver 50% de batterie en 30 minutes avec un chargeur 20W.

