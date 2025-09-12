iOS 26 sort lundi prochain, quels iPhone sont compatibles ?

Apple a officiellement annoncé qu’iOS 26 et iPadOS 26 seront disponibles en version finale le lundi 15 septembre 2025.

Apple a officiellement annoncé qu’iOS 26 et iPadOS 26 seront disponibles en version finale le lundi 15 septembre 2025. Pour les utilisateurs et les possesseurs de terminaux pommés, il ne reste donc que quelques jours à patienter avant de pouvoir installer la dernière mise à jour majeure d’iOS et iPadOS.

De nombreux iPhone et iPad sont éligibles à iOS 26 et iPadOS 26. Dès lundi prochain, ils pourront profiter de cette nouvelle mise à jour qui inclut une importante refonte de l’interface baptisée Liquid Glass.

La branche 26 d’iOS et iPadOS apporte également de nombreuses nouveautés comme par exemple la traduction en temps réel des appels et des messages. D’autres nouveautés sont également au programme, mais il faut savoir que la plupart sont réservées exclusivement aux possesseurs d’iPhone récents qui sont compatibles avec Apple intelligence. Pour profiter de ces nouvelles fonctionnalités il faudra disposer au minimum d’un iPhone 15 Pro, d’un iPad Pro M1, d’un iPad Air M1 ou d’un iPad Mini A17 Pro

Voici maintenant la liste des appareils qui pourront profiter d’iOS 26 et iPadOS 26.

Quels iPhone sont compatibles avec iOS 26 ?

iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max

iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max

iPhone 15, iPhone 15 Plusn iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max

iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max

iPhone 16e

iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max

iPhone Air

iPhone SE de 2ème et 3ème génération

Quels iPad sont compatibles iPadOS avec 26 ?