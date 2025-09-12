iOS 26 sort lundi prochain, quels iPhone sont compatibles ?

Apple a officiellement annoncé qu’iOS 26 et iPadOS 26 seront disponibles en version finale le lundi 15 septembre 2025.

Smartphones
par Sebastien
0

Apple a officiellement annoncé qu’iOS 26 et iPadOS 26 seront disponibles en version finale le lundi 15 septembre 2025. Pour les utilisateurs et les possesseurs de terminaux pommés, il ne reste donc que quelques jours à patienter avant de pouvoir installer la dernière mise à jour majeure d’iOS et iPadOS.

De nombreux iPhone et iPad sont éligibles à iOS 26 et iPadOS 26. Dès lundi prochain, ils pourront profiter de cette nouvelle mise à jour qui inclut une importante refonte de l’interface baptisée Liquid Glass.

iOS 26 sort lundi prochain, quels iPhone sont compatibles ?

La branche 26 d’iOS et iPadOS apporte également de nombreuses nouveautés comme par exemple la traduction en temps réel des appels et des messages. D’autres nouveautés sont également au programme, mais il faut savoir que la plupart sont réservées exclusivement aux possesseurs d’iPhone récents qui sont compatibles avec Apple intelligence. Pour profiter de ces nouvelles fonctionnalités il faudra disposer au minimum d’un iPhone 15 Pro, d’un iPad Pro M1, d’un iPad Air M1 ou d’un iPad Mini A17 Pro

Voici maintenant la liste des appareils qui pourront profiter d’iOS 26 et iPadOS 26.

Quels iPhone sont compatibles avec iOS 26 ?

  • iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max
  • iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max
  • iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max
  • iPhone 15, iPhone 15 Plusn iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max
  • iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max
  • iPhone 16e
  • iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max
  • iPhone Air
  • iPhone SE de 2ème et 3ème génération

iOS 26 sort lundi prochain, quels iPhone sont compatibles ?

Quels iPad sont compatibles iPadOS avec 26 ?

  • iPad Mini 5ème génération et plus
  • iPad Mini (A17 Pro)
  • iPad (8ème génération et plus)
  • iPad (A16)
  • iPad Air (3ème génération et plus)
  • iPad Air (M2 et M3)
  • iPad Pro 11″ (1ème génération et plus)
  • iPad Pro 12,9″ (3ème génération et plus)
  • iPad Pro  (M4)

iOS 26 sort lundi prochain, quels iPhone sont compatibles ?

Sebastien 20214 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro…

Sebastien

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Test du SSD portable Lexar SL500 magnétique 2 To USB 3.2 Gen2x2

Test du SSD portable LaCie Rugged Mini 2 To USB 3.2 Gen2x2

Derniers téléchargements

Google Chrome 140.0.7339.128

Sebastien

Opera One 121.0.5600.50

Audacity 3.7.5

WinRAR 7.13 Final en français (64-bit)

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Bon Plan : le PC portable HP Victus 16-s0084nf à 1.199€…

Sebastien

Pour la rentrée : Windows 11 est à 13€ sur Godeal24 !

Guide d’achat : notre sélection des SSD les plus abordables (maj…

Vente flash : Amazon.fr brade le prix des NAS UGREEN

Derniers tests

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro…

Sebastien

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Test du SSD portable Lexar SL500 magnétique 2 To USB 3.2 Gen2x2

Test du SSD portable LaCie Rugged Mini 2 To USB 3.2 Gen2x2

Derniers téléchargements

Google Chrome 140.0.7339.128

Sebastien

Opera One 121.0.5600.50

Audacity 3.7.5

WinRAR 7.13 Final en français (64-bit)

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Bon Plan : le PC portable HP Victus 16-s0084nf à 1.199€…

Sebastien

Pour la rentrée : Windows 11 est à 13€ sur Godeal24 !

Guide d’achat : notre sélection des SSD les plus abordables (maj…

Vente flash : Amazon.fr brade le prix des NAS UGREEN