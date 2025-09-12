Le plein d’annonces durant le Nintendo Direct

Lors de son Nintendo Direct de cet après-midi, Nintendo a dévoile une avanche d’informations et de nouveautés concernant les jeux à venir sur Nintendo Switch 1 et 2.

Lors de son Nintendo Direct de cet après-midi, Nintendo a dévoile une avanche d’informations et de nouveautés concernant les jeux à venir sur Nintendo Switch 1 et 2, ainsi qu’à propos de son prochain film d’animation Mario.

Super Mario Galaxy. le film

C’est officiel la suite du film d’animation Super Mario Bros portera le nom de Super Mario Galaxy. Le film sortira au cinéma en avril 2026. Les voix originales seront interprétées par Chris Pratt (Mario), Anya Taylor-Joy (Princesse Peach), Keegan Michael-Key (Toad), Jack Black (Bowser), Charlie Day (Luigi) et Kevin Michael Richardson (Kamek). Il sera produit une nouvelle fois par l’équipe d’Illumination à qui l’on les Minions, Moi Moche et Méchant etc…

Mario Galaxy 1 et 2

Un Bundle incluant les jeux Mario Galaxy 1 et Maxio Galaxy 2 sera disponible sur Nintendo Switch à partir du 2 octobre 2025.

Mario Tennis Fever

Nintendo a annoncé que Mario Tennis Fever sera disponible sur Nintendo Switch 2 le 12 février 2026.

Super Mario Bros Wonder sur Switch 2

Une version Nintendo Switch 2 de Super Mario Bros Wonder sera disponible dès le printemps prochain. Le jeu portera le nom de « Super Mario Bros. Wonder NintendoSwitch2 Edition + Rendez-vous au parc Bellabel »

Yoshi and the Mysterious Book

Yoshi and the Mysterious Book est prévu au printemps prochain sur Nintendo Switch 2

Donkey Kong Bananza : Île de DK et Course aux émeraudes

Le DLC payant Donkey Kong Bananza : Île de DK et Course aux émeraudes est disponible dès aujourd’hui sur Nintendo Switch 2. A noter qu’une démo jouable est également disponible pour ceux qui veulent essayer ce nouveau titre.

D’autres jeux….

De nombreux autres jeux ont également été dévoilés par Nintendo. Je vous invite à consulter la vidéo complète du Nintendo Direct pour tous les découvrir.