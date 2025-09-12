Le plein d’annonces durant le Nintendo Direct

Lors de son Nintendo Direct de cet après-midi, Nintendo a dévoile une avanche d’informations et de nouveautés concernant les jeux à venir sur Nintendo Switch 1 et 2.

Gaming et Retrogaming
par Sebastien
0

Lors de son Nintendo Direct de cet après-midi, Nintendo a dévoile une avanche d’informations et de nouveautés concernant les jeux à venir sur Nintendo Switch 1 et 2, ainsi qu’à propos de son prochain film d’animation Mario.

Super Mario Galaxy. le film

C’est officiel la suite du film d’animation Super Mario Bros portera le nom de Super Mario Galaxy. Le film sortira au cinéma en avril 2026. Les voix originales seront interprétées par Chris Pratt (Mario), Anya Taylor-Joy (Princesse Peach), Keegan Michael-Key (Toad), Jack Black (Bowser), Charlie Day (Luigi) et Kevin Michael Richardson (Kamek). Il sera produit une nouvelle fois par l’équipe d’Illumination à qui l’on les Minions, Moi Moche et Méchant etc…

Mario Galaxy 1 et 2

Un Bundle incluant les jeux Mario Galaxy 1 et Maxio Galaxy 2 sera disponible sur Nintendo Switch à partir du 2 octobre 2025.

Mario Tennis Fever

Nintendo a annoncé que Mario Tennis Fever sera disponible sur Nintendo Switch 2 le 12 février 2026.

Super Mario Bros Wonder sur Switch 2

Une version Nintendo Switch 2 de Super Mario Bros Wonder sera disponible dès le printemps prochain. Le jeu portera le nom de « Super Mario Bros. Wonder NintendoSwitch2 Edition + Rendez-vous au parc Bellabel » 

Yoshi and the Mysterious Book

Yoshi and the Mysterious Book est prévu au printemps prochain sur Nintendo Switch 2

Donkey Kong Bananza : Île de DK et Course aux émeraudes

Le DLC payant Donkey Kong Bananza : Île de DK et Course aux émeraudes est disponible dès aujourd’hui sur Nintendo Switch 2. A noter qu’une démo jouable est également disponible pour ceux qui veulent essayer ce nouveau titre.

D’autres jeux….

De nombreux autres jeux ont également été dévoilés par Nintendo. Je vous invite à consulter la vidéo complète du Nintendo Direct pour tous les découvrir.

Sebastien 20214 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro…

Sebastien

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Test du SSD portable Lexar SL500 magnétique 2 To USB 3.2 Gen2x2

Test du SSD portable LaCie Rugged Mini 2 To USB 3.2 Gen2x2

Derniers téléchargements

Google Chrome 140.0.7339.128

Sebastien

Opera One 121.0.5600.50

Audacity 3.7.5

WinRAR 7.13 Final en français (64-bit)

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Bon Plan : le PC portable HP Victus 16-s0084nf à 1.199€…

Sebastien

Pour la rentrée : Windows 11 est à 13€ sur Godeal24 !

Guide d’achat : notre sélection des SSD les plus abordables (maj…

Vente flash : Amazon.fr brade le prix des NAS UGREEN

Derniers tests

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro…

Sebastien

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Test du SSD portable Lexar SL500 magnétique 2 To USB 3.2 Gen2x2

Test du SSD portable LaCie Rugged Mini 2 To USB 3.2 Gen2x2

Derniers téléchargements

Google Chrome 140.0.7339.128

Sebastien

Opera One 121.0.5600.50

Audacity 3.7.5

WinRAR 7.13 Final en français (64-bit)

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Bon Plan : le PC portable HP Victus 16-s0084nf à 1.199€…

Sebastien

Pour la rentrée : Windows 11 est à 13€ sur Godeal24 !

Guide d’achat : notre sélection des SSD les plus abordables (maj…

Vente flash : Amazon.fr brade le prix des NAS UGREEN