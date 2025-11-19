Battlefield 6 sera jouable gratuitement pendant une semaine

Disponible depuis le 10 octobre 2025 sur PC et consoles, Battlefield 6 rencontre un franc succès auprès des gamers. Et apparemment Electronics Arts souhaite inviter un maximum de joueurs à découvrir son titre phare en proposant une version d’essai du jeu.

Ainsi, pendant une semaine,  le jeu Battlefield 6 sera disponible gratuitement sur les différentes plateformes. Les personnes qui veulent essayer le jeu pourront découvrir 5 modes et 3 cartes de Battlefield 6 duurant huit jours, plus précisément entre le 25 novembre et le 2 décembre.

L’éditeur indique sur son site que de nouvelles informations seront transmises la semaine prochaine concernant cete période d’essai. Cette actualité sera donc mise à jour dès que nous aurons des informations plus détaillées.

Essai gratuit de Battlefield 6

5 modes. 3 cartes. 1 semaine gratuite de Battlefield 6.

Du 25 novembre au 2 décembre, profitez gratuitement de l’expérience de guerre totale ultime pour tous. Combattez dans des affrontements urbains intenses dans les rues du Caire. Déployez-vous sur les terrains emblématiques de la Californie du Sud transformés en champs de bataille à Eastwood et Blackwell Fields. Plongez dans les batailles à grande échelle emblématiques de Battlefield en mode Conquête ou Percée. Affrontez vos ennemis et détruisez leurs cargaisons en mode Sabotage. Lancez-vous dans des combats rapprochés d’une intensité extrême en mode Match à mort par équipe. C’est le moment de former votre escouade. Faites la différence.

Plus d’informations sur l’essai gratuit seront publiées la semaine prochaine dans un article de blog dédié.

