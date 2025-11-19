Battlefield 6 sera jouable gratuitement pendant une semaine
Pendant une semaine, le jeu Battlefield 6 sera disponible gratuitement sur les différentes plateformes. Les personnes qui veulent essayer le jeu pourront découvrir 5 modes et 3 cartes de Battlefield 6 duurant huit jours,
Disponible depuis le 10 octobre 2025 sur PC et consoles, Battlefield 6 rencontre un franc succès auprès des gamers. Et apparemment Electronics Arts souhaite inviter un maximum de joueurs à découvrir son titre phare en proposant une version d’essai du jeu.
L’éditeur indique sur son site que de nouvelles informations seront transmises la semaine prochaine concernant cete période d’essai. Cette actualité sera donc mise à jour dès que nous aurons des informations plus détaillées.
Essai gratuit de Battlefield 6
5 modes. 3 cartes. 1 semaine gratuite de Battlefield 6.
Du 25 novembre au 2 décembre, profitez gratuitement de l’expérience de guerre totale ultime pour tous. Combattez dans des affrontements urbains intenses dans les rues du Caire. Déployez-vous sur les terrains emblématiques de la Californie du Sud transformés en champs de bataille à Eastwood et Blackwell Fields. Plongez dans les batailles à grande échelle emblématiques de Battlefield en mode Conquête ou Percée. Affrontez vos ennemis et détruisez leurs cargaisons en mode Sabotage. Lancez-vous dans des combats rapprochés d’une intensité extrême en mode Match à mort par équipe. C’est le moment de former votre escouade. Faites la différence.
Plus d’informations sur l’essai gratuit seront publiées la semaine prochaine dans un article de blog dédié.