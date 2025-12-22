CDiscount Mobile : forfait 5G avec 150 Go de DATA à 7,99€

Chez CDiscount Mobile, le forfait 5G avec 150 Go de DATA est à 7,99€ par mois !

Bons Plans
par Sebastien
0

Pour les fêtes de Noël, l’opérateur CDiscount Mobile propose un forfait mobile 5G à prix fracassé ! Ce forfait inclut 150 Go de DATA, les SMS et les MMS illimités, ainsi que les appels illimités en France Métropolitaine et depuis l’Union Européenne et les DOM. Et tout ça pour seulement 7,99€ par mois.

A noter ce prix plancher vous donne également droit à une enveloppe de données utilisable à l’étranger. En effet, le forfait comprend également 29 Go de DATA utilisables en 4G en Europe et dans les DOM. L’opérateur mentionne 30 destinations en Europe (27 pays de l’Union Européenne + Islande, Liechtenstein, Norvège) et 8 destinations en Outre-mer.

Le forfait 5G avec 150 Go de données coûte 7,99€ par mois et il est sans engagement. Vous pouvez donc changer d’opérateur à tout moment quand vous le désirez. La carte SIM est facturée 1€ seulement

A noter que vous pouvez souscrire à ce forfait tout en conservant votre numéro de téléphone portable actuel. Pour cela, il suffit d’indiquer votre numéro RIO (Relevé d’Identité Opérateur) au moment de vous abonner. Vous obtiendrez ce numéro RIO simplement en appelant le 3179.

D’autres forfaits intéressants chez CDiscount Mobile

En plus de ce forfait, d’autres formules sont disponibles chez CDiscount Mobile si vous avez besoin de plus ou moins de DATA :

