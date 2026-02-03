Le prix des Raspberry Pi augmente encore !

La fondation Raspberry Pi avait annoncé une hausse de prix en décembre dernier liée à la flambée du coût de la mémoire LPDDR4.

En effet Raspberry Pi annonce que « Les hausses de prix se sont accélérées à l’approche de 2026 et le coût de certains composants a plus que doublé au cours du dernier trimestre. »

L’entreprise est donc contrainte de réajuster une nouvelle fois ses tarifs. Le prix des cartes Raspberry Pi 4/5 et des Compute Module 4 et 5 dotés de 2 Go de mémoire (ou plus) va encore être revu à la hausse.

La firme annonce une hausse de : 10$ sur les modèles équipés de 2 Go de mémoire, 15$ sur les modèles avec 4 Go de mémoire, 30$ sur les Raspberry Pi avec 8 Go de RAM et même une hausse de prix de 60$ sur les Raspberry Pi embarquant 16 Go de RAM.

Le site Lilliputing a élaboré ce tableau avec les différents tarifs des produits Raspberry Pi :

Avec ces augmentations de prix successives, les cartes Raspberry Pi, censées à l’origine être particulièrement abordables, deviennent désormais hors de prix.

Une simple carte Raspberry Pi 5 avec 16 Go de RAM est dorénavant plus chère (205$) qu’un mini pc complet (boîtier, carte mère, processeur, ram, ssd) nettement plus puissant et qu’on trouve à moins de 170€/180€. Cherchez l’erreur…