Le Raspberry Pi 5 existe maintenant avec 16 Go de RAM

Déjà disponible avec 2, 4 et même 8 Go de mémoire vive, le Raspberry Pi 5 se voit désormais décliné dans une version incluant 16 Go de RAM. Avec l’arrivée de ce nouveau modèle on est désormais très loin de l’époque où les premiers Raspberry Pi coûtaient simplement une poignée d’euros.

Désormais mieux équipé en mémoire vive, ce nouveau Raspberry Pi vise essentiellement le monde professionnel et dans une moindre mesure les utilisateurs exigeants. Il est maintenant à même de remplacer un ordinateur d’entrée de gamme, à condition de lui greffer en sus tout le reste du matériel nécessaire : une alimentation de qualité, un boîtier, un SSD, un refroidissement, un écran et bien sûr un clavier et une souris.

La version 16 Go du Raspberry Pi 5 est annoncée au prix de vente officiel de 120 dollars, ce qui se traduit dans nos contrées par un tarif de près de 150€. A un tel tarif (+ le stockage et les accessoires cités plus haut) on est désormais de plus en plus proche du prix d’un mini pc « tout inclus » et autrement plus puissant, à l’image du Beelink S12 Pro qui se négocie en ce moment à 179€ tout compris. Je cite ce modèle qui est en ce moment soldé sur Amazon mais il n’est pas le seul, il y en a plein d’autres…