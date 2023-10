Le Raspberry Pi 5 est (in)disponible dans le commerce

Lancé officiellement il y a tout juste un mois, le Raspberry Pi 5 est maintenant disponible à la vente.. Les personnes qui ont précommandé la célèbre petite carte ont reçu leur commande. Les revendeurs et les grossistes ont également été livrés.

Sauf que le nombre d’exemplaires produits était apparemment (trop) limité puisque le Raspberry Pi 5 est déjà en rupture de stock un peu partout sur le net.

La boutique en ligne Kubbi.com annnonce être en rupture de stock depuis quelques jours. Apparemment une nouvelle précommande aura lieu vers la fin du mois novembre. A noter que pour éviter les achats multiples par les scalpers le nombre de pièces est volontairement limité à 5 Raspberry Pi 5 par personne.

Pour rappel, le Raspberry Pi 5 de 4 Go est annoncé au prix de 60$ tandis que la version 8 Go est annoncée au prix de 80$. Dans la pratique, il faut débourser respectivement 70€ (4 Go) et 93,60€ (8 Go) pour tenter de se procurer la carte quand elle veut bien être disponible.

Voilà pour rappel les spécifications techniques du Raspberry Pi 5 :