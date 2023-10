Addlink lance un nouveau SSD M.2. PCie 4.0 : le S93

Le fabricant Addlink annonce aujourd’hui la sortie d’un nouveau SSD qui porte le nom de S93. C’est un SSD M.2. NVMe au format 2280 qui dispose d’une interface PCI Express 4.0 4x et qui embarque de la mémoire NAND Flash 3D de type TLC.

Le S93 est décliné en trois capacités de stockage : 1 To, 2 To et 4 To et il offre des taux de transferts qui peuvent atteindre jusqu’à 7.400 Mo/s en lecture et 6.500 Mo/s en écriture.

Voilà les débits proposés par chaque modèle :

Addlink S93 1 To : 7.200 Mo/s en lecture, 6.100 Mo/s en écriture

7.200 Mo/s en lecture, 6.100 Mo/s en écriture Addlink S93 2 To : 7.400 Mo/s en lecture, 6.500 Mo/s en écriture

7.400 Mo/s en lecture, 6.500 Mo/s en écriture Addlink S93 4 To : 7.400 Mo/s en lecture, 6.500 Mo/s en écriture

Annoncé avec un MTBF de 1,5 millions d’heure, le SSD est couvert par une garantie de 5 ans.

Plus d’infos ici sur le site du fabricant.