Transcend MTE260S : un SSD M.2. PCIe 5.0 à 14.000 Mo/s

Transcend propose un nouveau SSD au format M.2. NVMe. Celui-ci porte le nom de MTE260S : c’est un SSD M.2. au format 2280 qui exploite une interface PCI Express 5.0 4x et qui embarque de la mémoire NAND Flash 3D. Deux capacités sont annoncées : 1 To et 2 To. A noter que le SSD est équipé doté d’un dissipateur thermique en graphène pour rester au frais.

Le MTE260S offre des taux de transferts qui peuvent atteindre jusqu’à 14.000 Mo/s en lecture et jusqu’à 11.000 Mo/s en écriture. Le SSD est couvert par une garantie de cinq ans. Le modèle de 1 To offre une endurance de 750 TBW tandis que le modèle 2 To 1500 TBW

Pour le moment, ni la date de sortie ni le prix du SSD n’ont été annoncés.