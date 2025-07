Un premier trailer officiel de Battlefield 6 est disponible

Electronic Arts a publié un premier trailer officiel de Battlefield 6. Dans celui-ci on peut avoir un aperçu de l’univers de Battefiled 6. A noter que cette première vidéo met uniquement l’accent sur le mode solo du jeu.

Pour découvrir le mode multi-joueur de Battlefield 6, il faudra patienter encore un peu quelques jours puisque l’éditeur prévoit de mettre en ligne une vidéo dédiée le 31 juillet prochain.

Pour l’instant, on ne sait pas quand le jeu sera disponible. Aucune date de sortie n’a été annoncée par Electronics Arts mais il se murmure que la date du 10 octobre 2025 pourait être envisagée. On sait par ailleurs que Battefield 6 sera dispo sur les platefomes suivantes : PC (via Steam et Epic Games Store, Xbox Series S et X et PS5.

Trailer du jeu :