Synology présente aujourd'hui le DS725+ : un NAS 2 baies

Synology continue sur sa lancée et dévoile à nouveau ce jour un nouveau NAS issu de sa gamme 2025. En effet, le DS725+ vient de faire son apparition sur le site de Synology. C’est le cinquième NAS 2025 à être annoncé chez le fabricant après les NAS DS925+, DS1525+ et DS1825+ et DS425+.

Le Synology DS725+ est un NAS 2 baies qui succède au DS723+ lancé en 2023. Il peut accueillir des disques durs (ou SSD) au format 2,5 et 3,5 pouces dans ses baies de stockage, mais il dispose aussi d’emplacements pour SSD M.2. NVMe.

Le DS725+ est équipé d’un processeur dual core AMD Ryzen R1600 cadencé à 2,6 GHz (avec boost à 3,1 GHz). On trouve également dans ce NAS 4 Go de RAM DDR4 ECC (1 x 4 Go) pouvant être étendu jusqu’à 32 Go (2 x 16 Go).

Le DS725+ mesure 166 x 106 x 223 mm et pèse 1,51 kilos. Sa connectique se compose de deux ports Ethernet : un RJ45 à 2,5 Gbps et un Rj45 à 1 Gb/s. On trouve également un port USB A à la norme USB 3.2 Gen1 (en façade) et un port USB Type C pour y connecter l’extension DX525 qui offre 5 baies de stockage supplémentaires.

Sans grande suprise le DS725+ est une simple évolution du DS723+. Pas de grand changement au programme si ce n’est le passage de 2 à 4 Go de RAM d’origine et la présence d’un port Ethernet à 2,5 Gbps.

Pour le moment, on ne connaît pas encore le prix de vente officiel du nouvel appareil mais ça sa situera probablement aux environs de 600€. Pour information le DS723+ est toujours disponible en boutique et coûte actuellement 478,88€ sur Amazon.fr. Vu le peu de nouveautés et les restrictions de stockage qu’impose Synology sur ses NAS « + » de 2025 on peut se demander si l’ancien modèle n’est finalement pas plus intéressant que le nouveau.