Synology officialise son premier NAS d2025 : le DS925+

Le fabricant Synology vient (enfin) d’annoncer son tout premier NAS de la gamme 2025. Le nouvel appareil porte le nom de DS925+. C’est un NAS qui offre 4 baies de stockage. Il est amené à succéder au DS923+ lancé en novembre 2022.

Le DS925+ est animé par un processeur quad core AMD Ryzen V1500B cadencé à 2,2 GHz. Un processeur pas très récent puisqu’on le trouve déjà sur les DS1621+ et les DS1821+ sortis en 2020 ainsi que sur d’autres modèles sortis en 2021 (voir ici et là). Apparemment, les NAS 2025 de Synology ne sont donc pas si nouveaux que ça….

Voyons le reste des caractéristiques techniques du DS925+ : nous avons droit à 4 Go de mémoire vive de type DDR 4 ECC et cette capacité peut être étendue à 32 Go de RAM en cas de besoin.

La connectique du DS925+ se compose d’un port USB A à la norme USB 3.2 Gen1 (5 Gbps) situé à l’avant, d’un port USB A à la norme USB 3.2 Gen1 (5 Gbps) à l’arrière, d’un port USB C (certainement lui aussi à la norme USB 3.2 Gen1 à 5 Gbps), et d’un port d’extension pour connecter le module d’extension DX525 qui offre 5 baies de stockage supplémentaires (soit 9 baies en tout). A noter enfin la présence de deux ports Ethernet fonctionnant à 2,5 Gbps au dos de l’appareil. C’est probablement la principale nouveauté de ce NAS. Et même l’unique nouveauté dirons certains ?

Les 4 baies du NAS DS925+ peuvent accueillir indifféremment quatre disques durs 3,5″ SATA III ou quatre SSD 2,5″ SATA III. Deux emplacements compatibles avec les SSD M.2. NVMe au format 2280 sont également présents afin de pouvoir utiliser ce type de stockage sur le NAS.

A noter que Synology impose désormais des restrictions avec ses nouveaux NAS des séries « + ». Et le DS925+ est le tout premier NAS du fabricant à subir ces fameuses restrictions. Dorénavant, seuls les disques durs et SSD certifiés et validés par Synology seront pleinement utilisables sur les NAS DSx25+. A l’heure de rédiger cette news, les seuls unités de stockage annoncés comme pleinement compatibles sont les disques durs et SSD de marque Synology. Reste à voir si la liste de compatibilité est amenée à évoluer dans un futur plus ou moins proche afin d’inclure d’autres références comme les WD Red de Western Digital, les IronWolf de Seagate, etc…

Le DS925+ mesure 223 mm de long sur 199 mm de large et 166 mm de haut et il pèse 2,26 kilos. Deux ventilateurs de 92 mm permettent de garder les disques durs du NAS au frais.

Les caractéristiques techniques du DS925+ sont consultables dans ce fichier PDF ou ici sur le site du constructeur.

Le DS925+ sera commercialisé prochainement en Europe. Pour l’instant, on ne connait pas encore son prix de vente. Mais on sait qu’il sera couvert par une garantie de trois ans. Cette actualité sera mise à jour dès que les tarifs seront disponibles.