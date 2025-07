Vente flash : 294€ le NAS 2 baies UGREEN DXP2800

A l’occasion d’une vente flash, le NAS 2 baies UGREEN DXP2800 est en promotion à seulement à 294,99€ sur GrosBill. C’est un bon prix pour ce NAS qui offre deux baies de stockage pouvant accueillir des disques durs (ou SSD) aux formats 2,5 et 3,5 pouces ainsi que deux emplacements pour SSD M.2. NVMe.

Pour information, le DXP2800 est animé par un processeur Intel N100 avec 4 cœurs et 4 threads. Il embarque 8 Go de RAM DDR5 et cette capacité est extensible à 16 Go en cas de besoin. Le NAS prend en charge les configurations JBOD, Basic, RAID0 et RAID1. Sa connectique se compose d’un port LAN à 2,5 Gbps, une prise HDMI, 2 ports USB 2.0, 1 port USB 3.2 Gen1 (5 Gbps) et deux ports USB 3.2 Gen2 (10 Gbps).

UGREEN DXP2800 (2 baies) à 294,99€ sur GrosBill

Si vous préférez passer commande sur Amazon.fr, le DXP2800 est dispo en ce moment à 314,49€ sur Amazon.fr avec le code promo FRNAS0719.

GrosBill propose également des packs qui regroupent le NAS et des disques durs :