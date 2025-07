Soldes profitez de MS Office dès 15€ et Windows 11 dès 10€

Si vous possédez un vieux PC que vous souhaitez garder encore en vie, voilài la mise à niveau que vous attendiez. Profitez de la puissance de MS Windows 11 Pro et des outils de productivité complets de MS Office Pro 2021 pendant les soldes d’été Godeal24. Bénéficiez d’un gain de productivité important avec cette licence à vie de MS Office Professionnel 2021, disponible dès maintenant à seulement 35,74€ (au lieu de 249 €) avec le code « GG62 ».

Cette version inclut quasiment tout ce dont les professionnels ont besoin : Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams (version gratuite), OneNote, Publisher et Access. Que vous rédigiez des rapports, calculiez des chiffres, conceviez des présentations, gériez des bases de données ou envoyiez des e-mails à vos clients, cette suite prend tout en charge. Il s’agit d’un achat unique qui s’installe sur un PC Windows et reste sur cet appareil à vie. Vous bénéficiez ainsi d’un logiciel à un prix bien inférieur au prix habituel, avec un service client gratuit inclus. Pour les professionnels recherchant fiabilité, compatibilité et fonctionnalités bureautiques complètes, sans frais récurrents, cette solution MS Office est l’une des plus économiques du marché.

Boostez votre productivité avec les suites Microsoft Office (avec le code promo GG62 )

Le support de Windows 10 prend fin en octobre, ce qui signifie qu’il n’y aura plus de mises à jour de sécurité. Pour seulement 13,55€ (au lieu de 199 €), cette licence Windows 11 Professionnel est une solution intelligente pour passer à la version supérieure. Vous aurez également accès à MS Copilot, l’assistant IA optimisé par OpenAI, ainsi qu’à des mises à niveau adaptées aux joueurs comme AutoHDR et DirectStorage pour des temps de chargement plus rapides et des graphismes plus nets. Agissez avant que les logiciels ne soient définitivement épuisés ou avant la fin de cette baisse de prix.

Mettez à jour votre PC avec une licence officielle de Windows 11 (avec le code promo GG50 )

Achetez un bundle économique avec 62% de réduction grâce au code promo GG62

Obtenez 50% de remise sur d’autres Windows avec le code promo GG50

D’autres outils PC au meilleur prix !

Chez Godeal24, vous pouvez économiser beaucoup de temps et d’argent grâce à des réductions sur les licences Microsoft, sur les principaux logiciels de sécurité informatique et d’autres outils informatiques. Vous pouvez obtenir Windows et MS Office à un prix imbattable. Vous pouvez réaliser vos achats en toute simplicité grâce à la livraison numérique Godeal24, qui vous envoie votre logiciel directement par e-mail quelques secondes après l’achat. De plus, avec une note TrustPilot de 98 % « Excellent » et une assistance technique experte 24h/24 et 7j/7, vous pouvez confiance en ce vendeur e

Godeal24 proposer une assistance technique professionnelle 24h/24 et 7j/7 ainsi qu’un service après-vente à vie, pour une utilisation sans problème ! Vous pouvez les contacter par mail : service@godeal24.com