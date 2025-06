Encore un nouveau NAS 2 baies chez Synology : le DS225+

Synology continue d’ajouter de nouveaux modèles de NAS 2025 à son catalogue. La firme a ajouté sur son site web le DS225+. C’est un NAS d’entrée de gamme qui offre deux baies de stockage pour accueillir au choix des disques durs ou des SSD au format 2,5 ou 3,5 pouces.

Le DS225+ est animé par un processeur quad core Intel Celeron J4125 cadencé à 2 GHz (boost à 2,7 GHz). Il embarque 2 Go de mémoire DDR4 (non ECC). La mémoire peut être étendue à 6 Go maximum (2 Go + 4 Go). Le DS225+ est une simple évolution du DS224+ lancé en août 2023 et que l’on trouve toujours à 352€ sur Amazon.fr. En effet, les deux appareils partagent les mêmes composants internes et offrent strictement les mêmes caractéristiques techniques.

La seule différence se situe au niveau de la connectique puisque le DS225+ dispose de deux ports Ethernet : 1 port RJ45 à 2,5 Gbps et 1 port RJ45 à 1 Gbps (au lieu de 2 ports RJ45 à 1 Gbps sur le DS224+). On trouve aussi sur l’appareil deux ports USB 3.2 Gen1 (5 Gbps) : un placé à l’avant et un à l’arrière du NAS.

Pour information, le DS225+ mesure 165 x 108 x 232,2 mm et pèse 1,3 kilos. C’est un NAS d’entrée de gamme qui ne propose pas d’emplacements pour SSD M.2.

A noter que tout comme les autres NAS 2025 lancés cette année par Synology, autrement dit les DS925+, DS1525+ et DS1825+, DS425+ et DS725+, le fabricant impose des restrictions au niveau de l’utilisation des disques durs et SSD que l’on peut installer dans ses NAS. Seuls les modèles certifiés par Synology sont validés. Et le moins que l’on puisse dire c’est que pour l’instant la liste des stockages compatibles est assez pauvre puisque seuls les disques de marque Synology ont été validés par le constructeur.

Couvert par une garantie de trois ans, le Synology DS225+ sera commercialisé prochainement en Europe. Pour l’instant on ne connait pas encore son prix de vente mais nul doute que son tarif devrait tourner aux alentours de 350€ comme le modèle précédent.