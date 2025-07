Mozilla Firefox 141.0 est disponible en téléchargement

Le navigateur Mozilla Firefox est en perpétuel développement…. Si bien que régulièrement la fondation Mozilla publie de nouvelles mises à jour. Et justement aujourd’hui : une nouvelle version majeure de Firefox vient d’être mise en ligne. Il s’agit de la version 141.0 de Firefox.

FireFox 141.0 offre de nouvelles fonctionnalités ainsi que des correctifs

. Il est désormais possible d’effectuer des traductions pleine page. Il est aussi possible d’ajouter un fond d’écran ou des couleurs pour les nouveaux onglets. Enfin, Firefox peut maintenant afficher un aperçu des liens. Plusieurs correctifs et améliorations sont également de la partie. Vous pouvez consulter l’ensemble des changements apportés par Firefox 139 ci-dessous.

Quoi de neuf dans Firefox 141.0 ?

Nouveautés

Firefox vous aide désormais à organiser automatiquement vos onglets. Un modèle d’IA local identifie les onglets similaires, les organise automatiquement en groupes et suggère même des noms de groupe. Tout se déroule sur votre appareil pour respecter votre vie privée.

Les utilisateurs d’onglets verticaux peuvent désormais ajuster la taille des zones d’outils en bas de la barre latérale. Pour afficher moins d’outils et plus d’onglets, faites glisser la ligne de séparation vers le bas, ce qui place les outils supplémentaires dans un menu déroulant.

Sous Linux, Firefox consomme moins de mémoire et ne nécessite plus de redémarrage forcé après l’application d’une mise à jour par un gestionnaire de paquets.

La saisie automatique des adresses est activée pour les utilisateurs au Brésil, en Espagne et au Japon.

La barre d’adresse de Firefox peut désormais servir de convertisseur d’unités. Ce convertisseur prend en charge la conversion des unités de longueur, de température, de masse, de force et de mesure angulaire, ainsi que des fuseaux horaires (par exemple, « en GMT », « 10h EDT à CET »). Sélectionner le résultat le copiera dans votre presse-papiers.

Les versions de Firefox en valencien intègrent désormais un dictionnaire catalan (variante valencienne) pour le correcteur orthographique de Firefox.

Les langues suivantes sont désormais disponibles à la traduction : Albanais, Gujarati, Hébreu, Hindi, Kannada, Malais, Malayalam, Persan et Télougou.

Correctifs

Modifications

Firefox sur Windows 11 utilise désormais les icônes de police fournies par le système pour les boutons de légende, plus conformes aux conventions de Windows 11.

Où et comment télécharger Firefox 141.0 ?



Vous pouvez télécharger Firefox 141.0 depuis le site officiel de Mozilla ou depuis notre section Téléchargement :

Si vous utilisez déjà Firefox, vous pouvez mettre à jour le programme directement via le menu « Aide » puis « A propos de Firefox ».