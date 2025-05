Mozilla distribue la version 139.0 de Firefox

L’option de fond d’écran (et de couleurs) personnalisé(e) du Nouvel Onglet est désormais disponible ! Vous pouvez importer votre propre image comme fond d’écran du Nouvel Onglet ou sélectionner une couleur personnalisée, du rose vif au gris foncé. Cette fonctionnalité sera progressivement déployée pour les nouveaux utilisateurs et peut être activée immédiatement via Firefox Labs. De plus, de nouvelles images de fond d’écran et une nouvelle catégorie Céleste ont été ajoutées.