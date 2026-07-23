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Télécharger Firefox 153.0.3 pour Linux

Mozilla Firefox 153.0.3 est un excellent navigateur sous Linux. Il bloque nativement les trackers et cookies tiers pour offrir une navigation privéee et sécurisée.

par Sebastien 1

Mozilla Firefox 153.0.3 est un excellent navigateur sous Linux grâce à son code open source. Il conserve l’esprit libre des distributions comme Ubuntu ou Fedora. Il bloque nativement les trackers et cookies tiers pour offrir une navigation privéee et sécurisée, tout en étant deux fois plus rapide que Chrome. Il est d’ailleurs moins gourmand que Chrome, il consome 30% de mémoire en moins. 

Firefox propose des onglets verticaux, regroupement intelligent et gestion de profils pour séparer travail et loisir, avec gains de performance comme 20% sur Speedometer 3. Sur Linux, il intègre parfaitement les thèmes GTK et Wayland pour une expérience fluide (see the generated image above). La version ESR 140 assure sécurité jusqu’en septembre 2026 pour les rares setups 32-bis.

Firefox surpasse Chromium en respect de la vie privée sans codecs propriétaires manquants, et il est plus économe en mémoire que Chrome. Mozilla Firefox reçoit des mises à jour régulières via les dépôts officiels, contrairement aux versions ESR des dépôts distro. C’est un browser idéal pour les utilisateurs de Linux, qu »ils soient débutants ou confirmés.

Installation recommandée

Pour Debian/Ubuntu, ajoutez le dépôt Mozilla APT via sudo apt install wget puis importez la clé de signature, mettez à jour et installez avec sudo apt update && sudo apt install firefox. Flatpak (flatpak install flathub org.mozilla.firefox) ou Snap (sudo snap install firefox) offrent des alternatives simples, avec migration de profils depuis ces formats vers la version native. Les distributions incluent souvent Firefox préinstallé comme navigateur par défaut.​

Détails

Version : 153.0.3

Langue : français

OS : Linux

Licence : Freeware

Limitation : Aucune

Taille : 58 Mo

Téléchargé : 11115 fois

Editeur : Mozilla

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