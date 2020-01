Firefox 72.0 pour Linux (64-bit) propose la navigation par onglets, le blocage des popups, des outils de recherches avancee, une excellente gestion des cookies, des formulaires et des mots de passe. D'autre fonctions peuvent lui etre rajoutes par le biais d'extension.

Son avantage est un code optimise et leger qui le rend reactif et qui utilise moins de ressource. Une excellente alternative.

Pour rappel, le navigateur dispose des avantages suivants : une amélioration sensible de la vitesse, le support de nouvelles technologies web, la détection automatique des plugins périmés, l'intégration par défaut de Personas, le système de personnalisation allégé, la possibilité d'afficher des vidéos plein écran pour les formats ouverts de vidéo, et la détection de l’orientation (un accéléromètre un peu comme sur l'iPhone).