Télécharger Firefox 153.0.3 pour Mac
Firefox 153.0.3 s’impose comme un choix solide pour les utilisateurs de Mac en 2026, avec une intégration parfaite aux puces Apple Silicon et des nouveautés techniques majeures.
Firefox 153.0.3 s’impose comme un choix solide pour les utilisateurs de Mac en 2026, avec une intégration parfaite aux puces Apple Silicon et des nouveautés techniques majeures. Le navigateur de Mozilla rivalise sans soucis avec des logiciels concurrents tels que Safari et Chrome tout en priorisant la confidentialité et les performances.
La version 147 de Firefox active WebGPU nativement sur les Mac Apple Silicon, exploitant Metal pour accélérer les graphismes 3D directement dans le navigateur. Cette API moderne surpasse WebGL et rapproche Firefox de Chrome et Safari, idéale pour les développeurs web et les contenus immersifs. Sur Mac Intel, l’activation manuelle via about:config (dom.webgpu.enabled) reste possible en attendant un support complet.
Depuis octobre 2025, Firefox propose une interface dédiée aux profils multiples, isolant favoris, historique et extensions pour un usage personnel ou professionnel. Cette fonctionnalité facilite la séparation des données sans mot de passe, surpassant les outils cachés d’avant. Parfait pour les multitâches sur MacBook ou iMac
Détails
Version : 153.0.3
Langue : français
OS : MacOS
Licence : Freeware
Limitation : Aucune
Taille : 40 Mo
Téléchargé : 18525 fois
Editeur : Mozilla
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Je suis très déçu par Firefox que j’utilisais depuis des années sur mon Mac (ancien OS 2011).
Une administration venant de me signaler que mon navigateur n’est plus compatible avec elle, j’ai décidé de charger et installer une version plus récente.
Sans qu’aucun message ne m’alerte, j’ai donc chargé et installé la version proposée 102.3.0esr
Mal m’en a pris en écrasant la version précédente : Cela ne fonctionne plus.
Et je n’arrive pas à retrouver la version qui me convenait.
Que faire ?