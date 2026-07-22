Firefox 153.0.3 s’impose comme un choix solide pour les utilisateurs de Mac en 2026, avec une intégration parfaite aux puces Apple Silicon et des nouveautés techniques majeures.

Firefox 153.0.3 s’impose comme un choix solide pour les utilisateurs de Mac en 2026, avec une intégration parfaite aux puces Apple Silicon et des nouveautés techniques majeures. Le navigateur de Mozilla rivalise sans soucis avec des logiciels concurrents tels que Safari et Chrome tout en priorisant la confidentialité et les performances.

La version 147 de Firefox active WebGPU nativement sur les Mac Apple Silicon, exploitant Metal pour accélérer les graphismes 3D directement dans le navigateur. Cette API moderne surpasse WebGL et rapproche Firefox de Chrome et Safari, idéale pour les développeurs web et les contenus immersifs. Sur Mac Intel, l’activation manuelle via about:config (dom.webgpu.enabled) reste possible en attendant un support complet.

​Depuis octobre 2025, Firefox propose une interface dédiée aux profils multiples, isolant favoris, historique et extensions pour un usage personnel ou professionnel. Cette fonctionnalité facilite la séparation des données sans mot de passe, surpassant les outils cachés d’avant. Parfait pour les multitâches sur MacBook ou iMac