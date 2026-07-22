InternetTéléchargements de logiciels

Télécharger Firefox 153.0.3 pour Mac

Firefox 153.0.3 s’impose comme un choix solide pour les utilisateurs de Mac en 2026, avec une intégration parfaite aux puces Apple Silicon et des nouveautés techniques majeures.

par Sebastien 1

Firefox 153.0.3 s’impose comme un choix solide pour les utilisateurs de Mac en 2026, avec une intégration parfaite aux puces Apple Silicon et des nouveautés techniques majeures. Le navigateur de Mozilla rivalise sans soucis avec des logiciels concurrents tels que Safari et Chrome tout en priorisant la confidentialité et les performances.

La version 147 de Firefox active WebGPU nativement sur les Mac Apple Silicon, exploitant Metal pour accélérer les graphismes 3D directement dans le navigateur. Cette API moderne surpasse WebGL et rapproche Firefox de Chrome et Safari, idéale pour les développeurs web et les contenus immersifs. Sur Mac Intel, l’activation manuelle via about:config (dom.webgpu.enabled) reste possible en attendant un support complet.

​Depuis octobre 2025, Firefox propose une interface dédiée aux profils multiples, isolant favoris, historique et extensions pour un usage personnel ou professionnel. Cette fonctionnalité facilite la séparation des données sans mot de passe, surpassant les outils cachés d’avant. Parfait pour les multitâches sur MacBook ou iMac

Détails

Version : 153.0.3

Langue : français

OS : MacOS

Licence : Freeware

Limitation : Aucune

Taille : 40 Mo

Téléchargé : 18525 fois

Editeur : Mozilla

Suivez les actualités de Bhmag sur

Cet article peut contenir des images d'illustration générées à l'aide de l'IA.

Les liens vers Amazon (et d'autres boutiques) sont des liens affiliés sur lesquels Bhmag perçoit une commission.

Télécharger Firefox 153.0.3 pour Mac

Télécharger
Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
1 commentaire
  1. JOUHET Jean-Louis

    Je suis très déçu par Firefox que j’utilisais depuis des années sur mon Mac (ancien OS 2011).
    Une administration venant de me signaler que mon navigateur n’est plus compatible avec elle, j’ai décidé de charger et installer une version plus récente.
    Sans qu’aucun message ne m’alerte, j’ai donc chargé et installé la version proposée 102.3.0esr
    Mal m’en a pris en écrasant la version précédente : Cela ne fonctionne plus.
    Et je n’arrive pas à retrouver la version qui me convenait.
    Que faire ?

    Répondre
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Test du disque dur externe 3,5″ Seagate One Touch…

Sebastien

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2 Gen2x2)

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Derniers téléchargements

Télécharger Thunderbird 153.0.3 pour Windows 64-bit

Sebastien

Télécharger CCleaner 7.10.143640

Télécharger Burn Aware Free 19.2

Télécharger Google Chrome 151.0.7922.138

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Les Fire TV Stick sont à nouveau à prix réduits sur…

Sebastien

Complétez votre configuration PC avec MS Office 2024 à 19,99€ et…

Bon Plan : des SSD M.2. NVMe à prix cassés (maj le 12/08/2026)

Les SSD Kingston NV3 de 1 To et 2 To voient leur prix chuter

Derniers tests

Test du disque dur externe 3,5″ Seagate One Touch…

Sebastien

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2 Gen2x2)

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Derniers téléchargements

Télécharger Thunderbird 153.0.3 pour Windows 64-bit

Sebastien

Télécharger CCleaner 7.10.143640

Télécharger Burn Aware Free 19.2

Télécharger Google Chrome 151.0.7922.138

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Les Fire TV Stick sont à nouveau à prix réduits sur…

Sebastien

Complétez votre configuration PC avec MS Office 2024 à 19,99€ et…

Bon Plan : des SSD M.2. NVMe à prix cassés (maj le 12/08/2026)

Les SSD Kingston NV3 de 1 To et 2 To voient leur prix chuter