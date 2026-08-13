Complétez votre configuration PC avec MS Office 2024 à 19,99€ et Windows 11 à 12,25€

Godeal24 vous permet de finaliser votre installation en toute simplicité : Microsoft Office 2024 Professional à 19,99€ et Windows 11 Pro à 12,25€. Il s’agit dans les deux cas de licences à vie.

Bons Plans
par Sebastien 2

Vous possédez une machine, qu’il s’agisse d’une nouvelle configuration, d’un ordinateur portable tout neuf ou d’un vieux PC que vous avez enfin décidé de mettre à niveau, le matériel ne fait pas tout : c’est le logiciel qui rend l’appareil vraiment vôtre. Godeal24 vous permet de finaliser votre installation en toute simplicité : Microsoft Office 2024 Professional à 19,99€ et Windows 11 Pro à 12,25€. Il s’agit dans les deux cas de licences à vie : un achat unique pour une utilisation illimitée.

MS Office 2024 Professional : la dernière version pour votre productivité

MS Office 2024 Professional est la version autonome la plus récente de Microsoft ; elle regroupe les applications indispensables à votre quotidien : Word, Excel, PowerPoint et Outlook. En tant que dernière version en date, elle surpasse nettement les éditions précédentes grâce à une interface plus épurée et moderne, ainsi qu’à des performances globales accrues. Excel permet de traiter les données avec des outils plus précis et une meilleure visualisation, PowerPoint facilite la création de présentations percutantes, et Word assure la fluidité de votre rédaction, du premier jet jusqu’à la version finale. Cerise sur le gâteau : il s’agit d’un achat unique. Payez 19,99€ une seule fois et le logiciel vous appartient définitivement, sans frais mensuels venant grever votre budget.

Si vous le désirez : MS Office 2021 Professional est également disponible au prix de 28,28€ ; cette suite, bien qu’un peu plus ancienne, reste extrêmement performante et constitue une excellente alternative pour ceux qui la préfèrent.

Windows 11 : plus rapide, plus intelligent, plus sécurisé

Windows 11 Pro est conçu pour fluidifier votre journée de travail. Les dispositions d’ancrage (Snap Layouts) et les bureaux virtuels vous aident à organiser vos projets et à jongler entre les tâches sans perdre le fil, tandis qu’une interface épurée et réactive met tout à portée de main. Toutefois, la véritable différence réside dans l’IA. Grâce à Copilot intégré directement au bureau, vous disposez d’un assistant disponible à tout moment : demandez-lui de résumer un long document, de rédiger un e-mail rapide, d’accéder à des paramètres en quelques secondes ou d’expliquer un concept, le tout sans jamais ouvrir de navigateur. Associé à une recherche assistée par IA et à la fonctionnalité « Accès vocal » pour une utilisation mains libres, Copilot vous décharge des tâches fastidieuses afin que vous puissiez vous concentrer sur l’essentiel. C’est le genre d’aide au quotidien qui, mine de rien, fait toute la différence : de petits gains de temps se traduisent par une journée nettement plus fluide.

Profitez de nos packs économiques et profitez de 62% de remise grâce au code promo GG62

Travaillez plus intelligemment grâce à davantage d’outils PC

Au-delà des offres de logiciels, Godeal24 propulse également Keysfan.ai, une passerelle API d’IA haut de gamme qui regroupe des modèles de pointe — tels que GPT-5.5 d’OpenAI et Claude d’Anthropic — au sein d’une interface unique et unifiée, conçue pour les développeurs et les équipes d’entreprise souhaitant faire passer leurs workflows d’IA à l’échelle supérieure. Inscrivez-vous dès maintenant pour recevoir 5 $ de crédit.

Godeal24 assure une livraison entièrement numérique : les clés de licence sont envoyées par e-mail en quelques minutes et l’activation ne nécessite que quelques étapes ; aucun support physique ni délai d’expédition ne sont impliqués.

Pour les lecteurs envisageant une mise à niveau, le raisonnement est simple. Disposer d’une configuration moderne sous licence officielle — incluant une version récente d’Office et un système d’exploitation performant et sécurisé — pour un investissement unique et modeste, reste l’une des améliorations les plus judicieuses que vous puissiez apporter à un PC que vous possédez déjà.

Godeal24 garantit un support technique professionnel disponible 24h/24 et 7j/7 ainsi qu’un service après-vente à vie, vous assurant une utilisation du produit sans le moindre problème !
Contactez Godeal24 : service@godeal24.com

Suivez les actualités de Bhmag sur

Cet article peut contenir des images d'illustration générées à l'aide de l'IA.

Les liens vers Amazon (et d'autres boutiques) sont des liens affiliés sur lesquels Bhmag perçoit une commission.

Sebastien 20732 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
2 commentaires
  1. Nicolas Saint

    Mais, diable, où trouve-t-on les iso de Office 24 ?

    Répondre
    1. Sebastien

      L’image ISO de MS Office 2024 est dispo sur le site de Microsoft :
      https://officecdn.microsoft.com/db/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/media/fr-fr/ProPlus2024Retail.img

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Test du disque dur externe 3,5″ Seagate One Touch…

Sebastien

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2 Gen2x2)

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Derniers téléchargements

Télécharger Thunderbird 153.0.3 pour Windows 64-bit

Sebastien

Télécharger CCleaner 7.10.143640

Télécharger Burn Aware Free 19.2

Télécharger Google Chrome 151.0.7922.138

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Les Fire TV Stick sont à nouveau à prix réduits sur…

Sebastien

Complétez votre configuration PC avec MS Office 2024 à 19,99€ et…

Bon Plan : des SSD M.2. NVMe à prix cassés (maj le 12/08/2026)

Les SSD Kingston NV3 de 1 To et 2 To voient leur prix chuter

Derniers tests

Test du disque dur externe 3,5″ Seagate One Touch…

Sebastien

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2 Gen2x2)

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Derniers téléchargements

Télécharger Thunderbird 153.0.3 pour Windows 64-bit

Sebastien

Télécharger CCleaner 7.10.143640

Télécharger Burn Aware Free 19.2

Télécharger Google Chrome 151.0.7922.138

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Les Fire TV Stick sont à nouveau à prix réduits sur…

Sebastien

Complétez votre configuration PC avec MS Office 2024 à 19,99€ et…

Bon Plan : des SSD M.2. NVMe à prix cassés (maj le 12/08/2026)

Les SSD Kingston NV3 de 1 To et 2 To voient leur prix chuter