Godeal24 vous permet de finaliser votre installation en toute simplicité : Microsoft Office 2024 Professional à 19,99€ et Windows 11 Pro à 12,25€. Il s’agit dans les deux cas de licences à vie.

Vous possédez une machine, qu’il s’agisse d’une nouvelle configuration, d’un ordinateur portable tout neuf ou d’un vieux PC que vous avez enfin décidé de mettre à niveau, le matériel ne fait pas tout : c’est le logiciel qui rend l’appareil vraiment vôtre. Godeal24 vous permet de finaliser votre installation en toute simplicité : Microsoft Office 2024 Professional à 19,99€ et Windows 11 Pro à 12,25€. Il s’agit dans les deux cas de licences à vie : un achat unique pour une utilisation illimitée.

MS Office 2024 Professional : la dernière version pour votre productivité

MS Office 2024 Professional est la version autonome la plus récente de Microsoft ; elle regroupe les applications indispensables à votre quotidien : Word, Excel, PowerPoint et Outlook. En tant que dernière version en date, elle surpasse nettement les éditions précédentes grâce à une interface plus épurée et moderne, ainsi qu’à des performances globales accrues. Excel permet de traiter les données avec des outils plus précis et une meilleure visualisation, PowerPoint facilite la création de présentations percutantes, et Word assure la fluidité de votre rédaction, du premier jet jusqu’à la version finale. Cerise sur le gâteau : il s’agit d’un achat unique. Payez 19,99€ une seule fois et le logiciel vous appartient définitivement, sans frais mensuels venant grever votre budget.

Si vous le désirez : MS Office 2021 Professional est également disponible au prix de 28,28€ ; cette suite, bien qu’un peu plus ancienne, reste extrêmement performante et constitue une excellente alternative pour ceux qui la préfèrent.

Windows 11 : plus rapide, plus intelligent, plus sécurisé

Windows 11 Pro est conçu pour fluidifier votre journée de travail. Les dispositions d’ancrage (Snap Layouts) et les bureaux virtuels vous aident à organiser vos projets et à jongler entre les tâches sans perdre le fil, tandis qu’une interface épurée et réactive met tout à portée de main. Toutefois, la véritable différence réside dans l’IA. Grâce à Copilot intégré directement au bureau, vous disposez d’un assistant disponible à tout moment : demandez-lui de résumer un long document, de rédiger un e-mail rapide, d’accéder à des paramètres en quelques secondes ou d’expliquer un concept, le tout sans jamais ouvrir de navigateur. Associé à une recherche assistée par IA et à la fonctionnalité « Accès vocal » pour une utilisation mains libres, Copilot vous décharge des tâches fastidieuses afin que vous puissiez vous concentrer sur l’essentiel. C’est le genre d’aide au quotidien qui, mine de rien, fait toute la différence : de petits gains de temps se traduisent par une journée nettement plus fluide.

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Travaillez plus intelligemment grâce à davantage d’outils PC

Au-delà des offres de logiciels, Godeal24 propulse également Keysfan.ai, une passerelle API d’IA haut de gamme qui regroupe des modèles de pointe — tels que GPT-5.5 d’OpenAI et Claude d’Anthropic — au sein d’une interface unique et unifiée, conçue pour les développeurs et les équipes d’entreprise souhaitant faire passer leurs workflows d’IA à l’échelle supérieure. Inscrivez-vous dès maintenant pour recevoir 5 $ de crédit.

Godeal24 assure une livraison entièrement numérique : les clés de licence sont envoyées par e-mail en quelques minutes et l’activation ne nécessite que quelques étapes ; aucun support physique ni délai d’expédition ne sont impliqués.

Pour les lecteurs envisageant une mise à niveau, le raisonnement est simple. Disposer d’une configuration moderne sous licence officielle — incluant une version récente d’Office et un système d’exploitation performant et sécurisé — pour un investissement unique et modeste, reste l’une des améliorations les plus judicieuses que vous puissiez apporter à un PC que vous possédez déjà.

Godeal24 garantit un support technique professionnel disponible 24h/24 et 7j/7 ainsi qu’un service après-vente à vie, vous assurant une utilisation du produit sans le moindre problème !

Contactez Godeal24 : service@godeal24.com