SanDisk relance les SSD SATA à des tarifs fantasmagoriques

Bien que les SSD au format 2,5″ SATA soient désormais passés de mode, SanDisk vient d’annoncer la mise sur le marché de deux nouvelles références au format 2,5 pouces SATA : le SanDisk 520 et le SanDisk 320.

Disques SSD
par Sebastien 0

Bien que les SSD au format 2,5″ SATA soient désormais passés de mode et que les fabricants privilégient les SSD au format M.2., SanDisk vient d’annoncer la mise sur le marché de deux nouvelles références au format 2,5 pouces SATA : le SanDisk 520 et le SanDisk 320.

SanDisk 520 

Le SanDisk 520 existe en quatre capacités de stockage : 500 Go, 1 To, 2 To et 4 To. Le constructeur indique que ce SSD est destine aux « professionnels de l’informatique, aux créateurs de contenu et aux prosommateurs » ce qui est tout de même assez étrange car généralement le public visé s’oriente plutôt vers du matériel performant et endurant et donc plutôt vers des SSD M.2 NVMe.

En terme de performances, le 520 offre les débits suivants :

  • SanDisk 520 500 Go : 560 Mo/s en lecture, 510 Mo/s en écriture
  • SanDisk 520 1 To : 560 Mo/s en lecture, 520 Mo/s en écriture
  • SanDisk 520 2 To : 560 Mo/s en lecture, 520 Mo/s en écriture
  • SanDisk 520 4 To : 560 Mo/s en lecture, 525 Mo/s en écriture

Couverts par une garantie de cinq ans, les SSD SanDisk 520 de 500 Go, 1 To, 2 To et 4 To offrent respectivement une endurance de 300 TBW, 400 TBW, 700 TBW et 1000 TBW.

Les SanDisk 520 sont déjà référencés sur le site du fabricant où ils coûtent 102,99€ en version 500 Go, 195,99€ en version 1 To, 361,99€ en version 2 To et 619,99€ en version 4 To. Des tarifs vraiment prohibitifs pour de simples SSD 2,5″ SATA. Le genre de stockage qu’on pouvait se procurer pour une poignée d’euros il y a quelques années.

SanDisk 320

De son côté, le SanDisk 320 est un SSD SATA d’entrée de gamme prévu pour « travailler plus rapidement au travail, à la maison ou à l’école ». Il est décliné en quatre capacités : 250 Go (66,99€), 500 Go (97,99€), 1 To (185,99€) et 2 To (340,99€). Là encore les tarifs sont exagérés. La faute soit disant à la crise et à l’I.A …

Le fabricant est assez avare en informations concernant cette référence. En effet, mise à part la durée de garantie (qui est de trois ans) et les débits en lecture (qui sont de 545 Mo/s) SanDisk dévoile assez peu d’informations concernant la série 320. On ne connaît pas par exemple les débits en écriture ni l’endurance qui sont supportés par ce disque SATA, ce qui est généralement assez mauvais signe quand un fabricant en dit le moins possible sur un produit qui vient fraîchement d’être annoncé.

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Sebastien 20705 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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