SanDisk réorganise ses gammes de SSD et dévoile Optimus

SanDisk profite du CES 2026 pour remodeler sa gamme de SSD. Désormais les SSD internes de SanDisk porteront le nom de Optimus.

SanDisk profite du CES 2026 pour remodeler sa gamme de SSD. Désormais les SSD internes de SanDisk porteront le nom de Optimus. La gamme Optimus sera déclinée en trois familles : SANDISK Optimus, SANDISK Optimus GX et SANDISK Optimus GX PRO.

SANDISK Optimus : Cette appellation regroupera les SSD d’entrée de gamme de la marque. Elle contiendra notamment les SSD WD Blue, dont le dernier représentant est le WD Blue SN5100.

SANDISK Optimus GX : Il s’agit cette fois de SSD prévus pour les joueurs. Les SSD de cette catégorie font partie du milieu de gamme . Elle corresponde aux SSD commercialisés sous la marque WD Black, dont le WD Black SN7100.

SANDISK Optimus GX PRO : Cette famille de SSD regroupe les SSD les plus véloces et aussi les plus chers. Avec cette gamme, le fabricant vise les développeurs, les professionnels et les gamers qui veulent un maximum de performances. La gamme Optimus GX PRO. regroupe les WD Black, dont le WD Black SN8100.

Le fabricant indique que la transition des marques WD Black et WD Blue vers SanDisk Optimus devrait avoir lieu à partir du premier semestre 2026.