Windows 11 26H1 est disponible pour certaines machines

Logiciels
par Sebastien 0

Il s’agit de Windows 11 26H1, une mise à jour qui n’est pas destinée cette fois-ci à l’ensemble du parc informatique. Et pour cause : seules les machines équipées d’un processeur ARM et notamment des puces Snapdragon X2 de Qualcomm sont concernées.

C’est officiel : la mise à jour 25H2 de Windows 11 et les images ISO sont disponibles en téléchargement

Microsoft indique sur son blog que Windows 11 26H1 « n’est pas une mise à jour de fonctionnalités pour la version 25H2. […] Windows continuera de proposer des mises à jour de fonctionnalités annuelles au cours du second semestre. Windows 11, version 26H1, est une mise à jour limitée. »

Windows 11 26H1 est donc proposé uniquement sur les nouveaux PC équipés de processeurs ARM. Pour les autres PC il faudra se montrer patient et attendre l’arrivée de Windows 11 26H2 prévue pour le second semestre 2026.

