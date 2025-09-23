La mise à jour 25H2 de Windows 11 et ISO sont disponibles

Bien que l’information n’ait pas encore été annoncée officiellement par Microsoft, la mise à jour 25H2 de Windows 11 est d’ores et déjà disponible en téléchargement sur les serveurs de Microsoft.

La mise à jour 25H2 de Windows 11 et les images ISO sont disponibles en téléchargement

Il s’agit de la version finale de Windows 11 25H2 destinée aux fabricants et aux assembleurs d’ordinateurs afin qu’ils l’installent sur leurs machines. Dans le jargon on l’appelle ça la RTM (Release To Manufacturers). La version RTM intègre les derniers changements et les dernières améliorations.

Comment mettre à jour son PC vers Windows 11 25H2 ?

Si vous souhaitez installer la version 25H2 sur votre PC déjà équipé de Windows 11, il suffit de télécharger et d’installer le patch kb5054156 qui activera automatiquement la mise à jour sur votre ordinateur. Si votre PC est à jour et vous le mettez régulièrement à jour via WindowsUpdate l’installation du patch et le passage à Windowd 11 25H2 ne sera qu’une simple formalité pour vous.

Par contre si vous souhaitez faire une installation complète et « propre » de Windows 11 25H2 sur un nouvel ordinateur ou sur nouveau disque dur ou SSD, c’est l’image ISO qu’il faut utiliser.

Où télécharger les ISO de Windows 11 25H2 ?

Les images ISO de Windows 11 25H2 sont téléchargeables sur les serveurs de Microsoft :

Voilà les liens pour les ISO en français :

Et là les liens pour les ISO en anglais :