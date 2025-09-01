Depuis la sortie de la mise à jour KB5063878 de Windows 11, plusieurs utilisateurs affirment avoir rencontrés des gros problèmes de fonctionnement de leur SSD.

Microsoft dément l’existence de bugs de SSD avec la dernière mise à jour de Windows 11

Depuis la sortie de la mise à jour KB5063878 de Windows 11, plusieurs utilisateurs affirment avoir rencontrés des gros problèmes de fonctionnement de leur SSD. On s’en était fait l’écho sur Bhmag le 19 août dernier dans cette actualité intitulée « Attention : la dernière mise à jour de Windows 11 peut flinguer certains SSD ».

D’après plusieurs retours d’utilisateurs, certaines marques et certains modèles de SSD pouvaient boguer lors de la copie de gros fichiers, et cela pouvait même rendre inopérant certains SSD qui n’étaient plus reconnus par le système. L’information avait fait le tour du net et nous étions en attente d’informations et éventuellement d’un correctif de la part de Microsoft.

Sauf que voilà… l’information vient de tomber : Microsoft dément l’existence de problèmes de SSD avec la dernière mise à jour KB5053878 de Windows 11. La firme vient de publier le communiqué suivant :

« Après une enquête approfondie, Microsoft n’a trouvé aucun lien entre la mise à jour de sécurité Windows d’août 2025 et les types de défaillances du disque dur rapportées sur les médias sociaux. Comme toujours, nous continuons de suivre les réactions après la publication de chaque mise à jour de Windows, et nous étudierons tous les rapports futurs. »

A noter que parallèlement à l’annonce de Microsoft, le fabricant Phison s’est également fendu d’un communiqué afin d’expliquer que, lui non plus, n’avait rencontré aucun problème avec les SSD équipés de contrôleur Phison qui étaient pointés du doigt par les utilisateurs.

« Phison a consacré plus de 4 500 heures d’essai cumulées aux SSD signalés comme potentiellement impactés et réalisés plus de 2 200 cycles d’essai. Nous n’avons pas été en mesure de reproduire le problème signalé, et aucun partenaire ou client n’a signalé que le problème affectait leur dynamisme à ce stade. »

Au final on n’est donc pas plus avancé, on ne sait pas qui croire. Dans tous les cas, la prudence reste de mise avec cette fameuse mise à jour d’août. Soyez vigilants et évitez autant que possible de transférer de gros fichiers sur vos SSD si la mise à jour est installée sur votre PC.