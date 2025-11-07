Le jeu Felix The Reaper est gratuit sur l’Epic Games Store

Le jeu Felix The Reaper est en ce moment offert sur l’Epic Games Store. C’est un jeu de type casse-tête qui a l’air plutôt sympa.

Le jeu Felix The Reaper est en ce moment offert sur l’Epic Games Store. C’est un jeu de type casse-tête qui a l’air plutôt sympa. Si vous aimez ce genre de jeu vous pouvez le récupérer gratis sur cette page.

Synopsis

Vous incarnez Felix, dont la mission est de semer la mort. Pour ce faire, Felix doit agir dans l’ombre et manipuler le destin afin que la mort soit toujours l’issue inévitable.

Le jeu repose essentiellement sur la manipulation des ombres pour permettre à Felix de dissimuler ses cibles en toute sécurité. Le gameplay, d’une simplicité rappelant Hitman Go, Monument Valley et Sokoban, offre une expérience riche et intuitive.