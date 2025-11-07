Le jeu Felix The Reaper est gratuit sur l’Epic Games Store

Le jeu Felix The Reaper est en ce moment offert sur l’Epic Games Store. C’est un jeu de type casse-tête qui a l’air plutôt sympa.

Gaming et Retrogaming
par Sebastien
Le jeu Felix The Reaper est en ce moment offert sur l’Epic Games Store. C’est un jeu de type casse-tête qui a l’air plutôt sympa. Si vous aimez ce genre de jeu vous pouvez le récupérer gratis sur cette page.

Synopsis 

Vous incarnez Felix, dont la mission est de semer la mort. Pour ce faire, Felix doit agir dans l’ombre et manipuler le destin afin que la mort soit toujours l’issue inévitable.

Le jeu repose essentiellement sur la manipulation des ombres pour permettre à Felix de dissimuler ses cibles en toute sécurité. Le gameplay, d’une simplicité rappelant Hitman Go, Monument Valley et Sokoban, offre une expérience riche et intuitive.

Sebastien 20330 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

