TerraMaster dévoile deux NAS : F2-425 Plus et F4-425 Plus

TerraMaster propose deux nouveaux NAS le F2-425 Plus et le F4-425 Plus. Le premier offre deux baies de stockage tandis que le second dispose de quatre deux baies. Les deux appareils sont animés par un processeur quad core Intel N150 cadencé à 3,6 GHz. Ce type de processeurs est utilisé dans de nombreux mini PC bon marché car il offre l’avantage d’être suffisamment performant pour effectuer toutes sortes de tâches mais il est aussi peu gourmand en énergie. Le fait de le trouver dans les NAS de TerraMaster n’est pas une surprise en soi, le fabricant UGREEN a pour sa part opté pour un Intel N100 dans certains de ses NAS.

TerraMaster F2-425 Plus

Le F2-425 Plus est équipé de 8 Go de mémoire DDR5 non ECC et cette quantité peut être étendue à 32 Go en cas de besoin. L’appareil offre deux baies de stockage qui peuvent accueillir indifféremment des disques durs ou des SSD au format 2,5 ou 3,5 pouces. Il dispose également de trois slots M.2. PCI Express 3.0 1x pour installer des SSD M.2. NVMe.

Au total, le NAS peut potentiellement offrir une capacité de stockage de 84 To en utilisant deux disques durs de 30 To (comme par exemple l’IronWolf Pro testé ici sur Bhmag) et trois SSD M.2. de 8 To.

Le F2-425 Plus meure 150 x 122 x219 mm et pèse 2,2 kilos. Le NAS est refroidi par un ventilateur de 80 mm. En terme de connectique, il propose trois ports USB Type A, un port USB Type C, une prise HDMI et deux ports Ethernet à 5 Gbps.

TerraMaster F4-425 Plus

Le F4-425 Plus embarque deux fois plus de RAM que son petit frère. En effet, il est doté de 16 Go de mémoire DDR5 non ECC et cette quantité est extensible à 32 Go. Sur le F4-425 Plus, on passe à 4 baies de stockage pour disques de 2,5 et 3,5 pouces, sans oublier trois emplacements pour SSD M.2. PCIe 3.0. Au total, il peut stocker l’équivalent de 144 To de données en utilisant 4 HDD de 30 To et 3 SSD M.2. de 8 To.

En terme de mensuration, le F4-425 Plus meure 150 x 181 x 219 mm et pèse 2,9 kilos. Le NAS est refroidi par un ventilateur de 120 mm. Sa connectique est identique au modèle précédent puisqu’il offre trois ports USB A, un port USB C, une prise HDMI et deux ports Ethernet à 5 Gbps.

Les deux NAS fonctionnent sous TOS6, le système d’exploitation maison conçu par TerraMaster. Dans les grandes lignes, TOS6 offre les mêmes fonctionnalités que le système DSM de Synology y compris une gestion native de la vidéo surveillance. Fonction toujours absente nativement sur UGOS Pro et les NAS UGREEN.

Les F2-425 Plus et F4-425 Plus sont couverts par une garantie de deux ans. Ils sont d’ores et déjà disponibles à la vente. On les trouve à respectivement 365€ et 509€ sur Amazon.fr (en cochant un coupon)