TerraMaster dévoile deux nouveaux NAS le F2-425 Plus et le F4-425 Plus

TerraMaster propose deux nouveaux NAS le F2-425 Plus et le F4-425 Plus. Le premier offre deux baies de stockage tandis que le second dispose de quatre deux baies.

NAS
par Sebastien
0

TerraMaster propose deux nouveaux NAS le F2-425 Plus et le F4-425 Plus. Le premier offre deux baies de stockage tandis que le second dispose de quatre deux baies. Les deux appareils sont animés par un processeur quad core Intel N150 cadencé à 3,6 GHz. Ce type de processeurs est utilisé dans de nombreux mini PC bon marché car il offre l’avantage d’être suffisamment performant pour effectuer toutes sortes de tâches mais il est aussi peu gourmand en énergie. Le fait de le trouver dans les NAS de TerraMaster n’est pas une surprise en soi, le fabricant UGREEN a pour sa part opté pour un Intel N100 dans certains de ses NAS.

TerraMaster F2-425 Plus

Le F2-425 Plus est équipé de 8 Go de mémoire DDR5 non ECC et cette quantité peut être étendue à 32 Go en cas de besoin. L’appareil offre deux baies de stockage qui peuvent accueillir indifféremment des disques durs ou des SSD au format 2,5 ou 3,5 pouces. Il dispose également de trois slots M.2. PCI Express 3.0 1x pour installer des SSD M.2. NVMe.

TerraMaster dévoile deux NAS : F2-425 Plus et F4-425 Plus

Au total, le NAS peut potentiellement offrir une capacité de stockage de 84 To en utilisant deux disques durs de 30 To (comme par exemple l’IronWolf Pro testé ici sur Bhmag) et trois SSD M.2. de 8 To.

Le F2-425 Plus meure 150 x 122 x219 mm et pèse 2,2 kilos. Le NAS est refroidi par un ventilateur de 80 mm. En terme de connectique, il propose trois ports USB Type A, un port USB Type C, une prise HDMI et deux ports Ethernet à 5 Gbps.

TerraMaster dévoile deux NAS : F2-425 Plus et F4-425 Plus

TerraMaster F4-425 Plus

Le F4-425 Plus embarque deux fois plus de RAM que son petit frère. En effet, il est doté de 16 Go de mémoire DDR5 non ECC et cette quantité est extensible à 32 Go. Sur le F4-425 Plus, on passe à 4 baies de stockage pour disques de 2,5 et 3,5 pouces, sans oublier trois emplacements pour SSD M.2. PCIe 3.0. Au total, il peut stocker l’équivalent de 144 To de données en utilisant 4 HDD de 30 To et 3 SSD M.2. de 8 To.

TerraMaster dévoile deux NAS : F2-425 Plus et F4-425 Plus

En terme de mensuration, le F4-425 Plus meure 150 x 181 x 219 mm et pèse 2,9 kilos. Le NAS est refroidi par un ventilateur de 120 mm. Sa connectique est identique au modèle précédent puisqu’il offre trois ports USB A, un port USB C, une prise HDMI et deux ports Ethernet à 5 Gbps.

TerraMaster dévoile deux NAS : F2-425 Plus et F4-425 Plus

Les deux NAS fonctionnent sous TOS6, le système d’exploitation maison conçu par TerraMaster. Dans les grandes lignes, TOS6 offre les mêmes fonctionnalités que le système DSM de Synology y compris une gestion native de la vidéo surveillance. Fonction toujours absente nativement sur UGOS Pro et les NAS UGREEN.

Les F2-425 Plus et F4-425 Plus sont couverts par une garantie de deux ans. Ils sont d’ores et déjà disponibles à la vente. On les trouve à respectivement 365€ et 509€ sur Amazon.fr (en cochant un coupon)

Source TerraMaster
Sebastien 20331 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Guide pratique : Comment installer facilement Windows…

Sebastien

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro de 30 To

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Derniers téléchargements

Google Chrome 142.0.7444.135

Sebastien

Opera One 123.0.5669.23

Gom Media Player 2.3.113.5383

Thunderbird 144.0.1 pour Windows 64-bit

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Promos du 11.11 : la licence à vie de Microsoft Office…

Sebastien

Guide d’achat : notre sélection des SSD les plus abordables

Bon Plan : plusieurs mini pc à prix cassés durant les promos…

Bon Plan : le mini pc Firebat T2 (Intel N150) est bradé à 114€ livré

Derniers tests

Guide pratique : Comment installer facilement Windows…

Sebastien

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro de 30 To

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Derniers téléchargements

Google Chrome 142.0.7444.135

Sebastien

Opera One 123.0.5669.23

Gom Media Player 2.3.113.5383

Thunderbird 144.0.1 pour Windows 64-bit

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Promos du 11.11 : la licence à vie de Microsoft Office…

Sebastien

Guide d’achat : notre sélection des SSD les plus abordables

Bon Plan : plusieurs mini pc à prix cassés durant les promos…

Bon Plan : le mini pc Firebat T2 (Intel N150) est bradé à 114€ livré